Rostoucí dovoz komodit ze zahraničí, byrokracie a zdražování jsou největší problémy, na které při demonstraci v Praze poukazovali zemědělci

Rostoucí dovoz komodit ze zahraničí, byrokracie a zdražování jsou největší problémy, na které při demonstraci v Praze poukazovali oslovení zemědělci. Některým dochází peníze a musí omezovat produkci, řekli ČTK před úřadem vlády, kam se kvůli situaci v zemědělství sjely stovky protestujících farmářů. Pomoc, kterou v pátek představil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), nepovažují za dostačující.

Například Zemědělská AS Čejkovice musela podle svého ředitele Vojtěcha Škrabala po dvou letech z poloviny ukončit výrobu. "Nejde to dál dělat. Ta situace se teď neskutečně ztížila. Geopolitická situace, dovoz zahraničního materiálu, zhroucení trhu. Proto chceme zavést nějakou diskusi a poprosit o pomoc. Jinak bychom byli na poli a makali, teď ale potřebujeme pomoc, abychom přežili,” řekl ČTK Škrabal.

Proti levnému dovozu ze třetích zemí, především obilí z Ukrajiny, se na demonstraci ohradili i zástupci nevládních zemědělských organizací. Je podle nich potřeba, aby komodity ze třetích zemí splňovaly stejné podmínky jako ty v Evropské unii, jinak čeští zemědělci ztratí konkurenceschopnost. "Máme tady levné dovozy ze třetích zemí, kterým nemůžeme konkurovat, naše výrobní ceny jsou mnohem vyšší," řekl ČTK jeden z protestujících Otto Forman.

Výborný demonstrantům řekl, že problém není jen ukrajinské obilí, ale především ruské, kterého je v Evropě příliš. "Budeme s premiérem požadovat, aby se obilí a olejniny (z Ruska, poz. red.) dostaly na sankční seznam. Nemá tu co dělat a tím nepříznivě tlačit na ceny,” řekl novinářům na demonstraci.

Problémem je podle zemědělců rovněž i byrokracie. "Těch kontrol jsme v loňském roce zažili desítky. Dokonce jsme zažili i kontrolu na kontrolu kontroly, bohužel i tohle je možné,” uvedl Škrabal. Výborný dnes zopakoval, že byrokracii a administrativu v zemědělství bude eliminovat. Farmáři si ale stěžují, že vše jsou zatím pouze sliby. "Vláda musí přestat slibovat a začít jednat,” řekl Forman.

Pokud se situace zásadním způsobem nezlepší, jsou zemědělci připraveni protestovat znovu. "Nechceme nějakou násilnou formu, to jsme nikdy nechtěli. Demonstrujeme, protože s námi vláda nechce jednat," tvrdí protestující farmář Milan Randl z Černovic u Tábora.

Výborný ale zopakoval, že je se zemědělci připravený dál jednat, na ultimáta ale přistupovat nebude, uvedl. Podle něj je nutné lépe komunikovat. Právě v komunikaci mezi vládou a zemědělci je podle něj zásadní problém. Rozeslal proto všem českým zemědělským podnikům a farmám dopis s vysvětlením, že vláda si situaci zemědělců uvědomuje a hodlá se jí nadále zabývat.

Farmáři se ale shodují, že podporu potřebují co nejdříve. "Rok 2022 byl finančně velmi dobrý, ale byl to jeden rok za dlouhá léta. Teď je to čím dál horší a když to bude takhle ještě rok, dva, tak spousta podniků zkrachuje," řekl Randl.