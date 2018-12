Rozhodnutí ohledně Babišova možného střetu zájmů má být v lednu

Úřad v Černošicích u Prahy předpokládá, že rozhodnutí ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) vydá do 26. ledna. Jde o zákonem danou lhůtu. Úřad o tom informoval na webových stránkách radnice. V případě, že by úřad konstatoval střet zájmů, může premiér dostat pokutu až 250 tisíc korun.

Transparency International ČR odeslala podnět úřadu v srpnu. Podle ní Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon o střetu zájmů.

Černošický městský úřad vede s premiérem správní řízení kvůli podezření ze spáchání přestupku proti zmíněnému zákonu. Podle Babiše o střet zájmů nejde, protože holding loni vložil do svěřenského fondu, podle svého názoru tím povinnostem vyplývajícím ze zákona dostál. Černošický úřad je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije. Na to, že se úředníci chystají rozhodnout do 26. ledna, upozornila Česká televize.

Pod Agrofert spadá mimo jiné provozovatel rozhlasového vysílání Londa, vydavatel periodického tisku Mafra a provozovatel televizního vysílání Stanice O. Členům vlády je zakázáno osobně ovládat firmy, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny.