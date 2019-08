Rozhodnutí Šmardy? ČSSD ustoupila Zemanovi, tvrdí opozice

Sněmovní opozice vnímá rozhodnutí Michala Šmardy (ČSSD) nekandidovat na ministra kultury jako signál, že sociální demokraté ve sporu ustoupili prezidentovi Miloši Zemanovi. Lidovci a Starostové v této souvislosti mluví o nesrozumitelnosti kroků ČSSD, TOP 09 o porušování ústavy ze strany prezidenta. Piráti očekávají, že kvůli kauzám premiéra Andreje Babiše (ANO) se Česko může brzy znovu dostat do situace, kdy bude padat vláda. SPD také čeká další vládní krize, důvodem je ale podle ní setrvání ČSSD v kabinetu.

Šmarda v pondělí večer oznámil předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi, že se vzdává kandidatury na ministra kultury. Hamáček rozhodnutí respektuje, uvedl ale, že ho mrzí. Babiš poslal Zemanovi návrh na jmenování Šmardy ministrem na konci května, prezident mu ale nevyhověl a minulý týden oznámil, že Šmardu nepovažuje za kompetentního kandidáta. Ústava nehovoří o tom, že by prezident měl odbornost ministrů posuzovat.

S pochopením se ke Šmardovu kroku postavil předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana ve Sněmovně toleruje menšinový kabinet ANO a ČSSD. "Je to krok, který ukazuje na to, že (Šmarda) přece jen upřednostnil zájmy ČSSD před zájmem vlastním," napsal Filip.

"ČSSD na jednu stranu říká, že prezident porušuje ústavu, a zároveň ustupuje jeho vrtochům. To je postoj, kterému nerozumím, a nejsem si jist, zda jej pochopí i voliči ČSSD. Připomínám, že tato krize trvá již 100 dní," reagoval na situaci předseda STAN Vít Rakušan.

"Co k tomu dodat? Dramatický obrat, seriál pokračuje, kdo mu ještě rozumí? Způsob tohoto vládnutí zdá se mi poněkud nešťastný..." uvedl na twitteru předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Podle místopředsedy lidovců Jana Bartoška ČSSD ustupuje zlu. "Kdo co zaseje, to také sklidí," napsal na twitteru.

"Vítězství Miloše Zemana nad ČSSD a Babišem v kauze Šmarda je tvrdá prohra pro Českou republiku. Je to totiž vítězství prezidenta, kterého nezajímají žádná pravidla a neustálým porušováním ústavy posouvá ČR k poloprezidentskému systému," uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Spor o Šmardu podle něj také ukázal na slabost premiéra Babiše.

Gratuluji M. Zemanovi k ugrilování M. Šmardy! Že prezident nerespektuje Ústavu, jsme věděli už dřív. Že ČSSD vždy ustoupí, jen aby mohla zůstat ve vládě, jsme také věděli. Kauza Šmarda ale naplno potvrdila jinou věc - jak slabý premiér je A. Babiš a jak moc ho má Zeman v hrsti. - Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) August 19, 2019

Europoslanec ODS Jan Zahradil v reakci na situaci parafrázoval epigram Karla Havlíčka Borovského: "Nechoď, Šmardo, s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a Šmarda si za něj nohu zláme."

Piráti očekávají, že Šmardovým rozhodnutím nekončí vládní krize, další spory v koalici se podle nich objeví v brzké době. "Kauza Šmarda začala v momentě, kdy Sněmovna diskutovala důvěru vládě ve věci předběžných auditů Evropské komise o střetu zájmů premiéra a neoprávněném čerpání dotací. S jejich finálním zněním spojila veřejně své angažmá ve vládě například ministryně (práce Jana) Maláčová (ČSSD)," napsal předseda Pirátů Ivan Bartoš. Připomněl, že se očekává i zahájení soudu v kauze farmy Čapí hnízdo, kde mezi obviněnými je i Babiš. "Toto vše může v následujícím půl roce dostat ČR do podobné situace, kdy vláda padá nebo prochází zásadními změnami," uvedl.

Předseda SPD Tomio Okamura označil Šmardovo rozhodnutí za pokračování cirkusu. "Plnou odpovědnost nese premiér Andrej Babiš, který si zcela vědomě vybral za koaličního partnera rozpadající se ČSSD, a také rozhádaná ČSSD. Dokud bude ČSSD ve vládě, bude se krize pravidelně opakovat. Výsledkem je nečinnost vlády, kterou odnáší občané," napsal Okamura.