Rozloučení s Gottem: Žofín pojme 50 tisíc lidí, čeká se jich víc

Palác Žofín, kde se v pátek uskuteční rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem, může reálně pojmout 50 tisíc fanoušků. Nemusí se tak dostat na všechny zájemce.

Premiér Andrej Babiš účast odhadl na 300 tisíc lidí a vyzval zpěvákovy příznivce, aby jeho památku uctili pokud možno jinou formou. Sobotní zádušní mši ve svatovítské katedrále budou moci zájemci sledovat na velkoplošných obrazovkách na třetím nádvoří Pražského hradu a na Hradčanském náměstí.

Vláda upravila své původní usnesení, podle nějž měl úřad vlády zajistit organizaci státního pohřbu. Babiš už dříve upřesnil, že spíše než o klasický státní pohřeb půjde o pohřeb se státními poctami, který má jiné formální náležitosti.

Páteční rozloučení na Slovanském ostrově začne v 8.00 a skončit by mělo ve 22.00, v případě velkého zájmu o něco později. Už od 1.00 do půlnoci bude pro veškerou dopravu uzavřeno Masarykovo nábřeží mezi Národním divadlem a výstavní síní Mánes, takže na místě vznikne pěší zóna. Průchod lidí ze smíchovské Zborovské ulice přes most Legií až k Žofínu budou řídit pověření pracovníci, trasu vymezí přenosné ploty.

Před žofínským palácem budou znít Gottovy písně stejně jako ve velkém sále, kde bude se státními poctami a vojenskou čestnou stráží vystavena rakev. Na stupínky pod ní i na stoly uprostřed místnosti budou lidé moci pokládat květiny. Mohou se také zapsat do kondolenční knihy. Pohyb návštěvníků budou řídit tzv. urychlovači, aby se dostalo na co nejvíce zájemců.

S Gottem se na Žofíně rozloučí také jeho oficiální fanklub. Jeho členové se stále rozhodují, jakým způsobem vzdají zpěvákovi hold. Klub má přibližně 150 členů, Gottovi příznivci se v něm sdružují již 45 let. Do Prahy se v pátek chystá také řada Gottových fanynek a fanoušků z Německa.

Vzhledem k očekávanému počtu návštěvníků nebudou lidé na Slovanském ostrově muset procházet bezpečnostními rámy. Na bezpečnost má dohlížet asi 130 policistů, na místě budou dobrovolníci Českého červeného kříže a také pražští záchranáři.

V sobotu bude od 11:00 následovat zádušní mše ve svatovítské katedrále pro pozvané hosty. Zpěvákova rakev bude vystavena na katafalku opět se státními poctami a ceremoniálu se zúčastní Hradní stráž. Na obřad se mimo jiné chystá i slovenský premiér Peter Pellegrini a předseda slovenského parlamentu Andrej Danko.

Mši bude sloužit arcibiskup Dominik Duka a veřejnost ji bude moci sledovat na velkoplošných obrazovkách umístěných na Hradčanském náměstí a na třetím nádvoří Pražského hradu, kam bude možné vstoupit od 08:00 pouze ve směru od Hradčanského náměstí přes čtvrté nádvoří, a to po policejní bezpečnostní prohlídce.

Vláda vyhlásila na den Gottova pohřbu státní smutek. Vlajky na úřadech či institucích tak budou v sobotu viset na půl žerdi. Na Pražském hradě už byly z rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana na znamení smutku staženy.

Některé televizní stanice chystají kvůli rozloučení se zpěvákem změny programu. Česká televize zařadí v pátek i v sobotu speciální vysílání na ČT24 a Gottovi věnuje i zahájení desátého ročníku pořadu StarDance. Prima připraví na oba dny mimořádné zprávy.

Nejslavnější český zpěvák populární hudby zemřel v úterý 1. října před půlnocí. Bylo mu 80 let. V posledních letech se potýkal se zdravotními problémy, podlehl akutní leukemii. Zemřel doma v kruhu svých nejbližších.