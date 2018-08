Rozloučení s padlými vojáky bude ve středu. Zúčastní se i Zeman

Pro vojenskou misi v Afghánistánu je podle někdejšího šéfa armády Jiřího Šedivého charakteristické to, že není zřejmé, kdo je nepřítelem. Vojáci na to musí být... více

Atentát na hlídku

Afghánec, který zabil tři české vojáky, byl sotva dospělý

Aktualizováno 05.08. 20:05Atentátníkovi, který v neděli zabil tři české vojáky v Afghánistánu, bylo okolo 18 let. Podle listu The New York Times to řekl místní bezpečnostní činitel.... více