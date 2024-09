Rozpočet VŠ se meziročně zvýší o čtyři miliardy, Rada vysokých škol to vítá

Rozpočet vysokých škol se podle vládou schváleného návrhu na příští rok meziročně zvýší o čtyři miliardy korun. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna je to o jednu miliardu více. Navýšení ocenila Rada vysokých škol, pomůže to podle ní stabilizaci vysokých škol ve vzdělávání. Vyplývá to z prohlášení, které RVŠ zaslala ČTK. Je podle ní potřeba dál hledat finance, které vysokým školám umožní reagovat na aktuální společenské potřeby. Připomněla, že vysoké školy jsou dlouhodobě podfinancované.

Vláda ve středu schválila pro resort školství na příští rok rozpočet ve výši asi 290,8 miliardy korun, ministerstvo financí na konci srpna původně navrhovalo rozpočet asi 287 miliard. Letos pracuje s výdaji zhruba 273 miliard korun i se započtením čtyř miliard, o které se navýšil loni schválený rozpočet, který měl činit asi 269 miliard.

Pro další nutný rozvoj vysokých škol a naplňování očekávání společnosti, státu i zaměstnavatelů bude potřeba do nich dále investovat, uvedla RVŠ. Užší předsednictvo rady se na tom podle ní shodlo s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN). "Zahájili jsme také diskusi o nastavení parametrů financování vysokých škol v souvislosti s vládou schváleným navýšením rozpočtu pro vysoké školy o čtyři mld. korun. Ujistil jsem RVŠ, že budu usilovat o pokračování tohoto trendu i při přípravě rozpočtu pro rok 2026," uvedl Bek na síti X.

"Pokud nebude přetrvávající strukturální dluh ve financování vysokých škol systematicky odstraňován, nebudou moci vysoké školy naplňovat své poslání, což se negativně podepíše ve všech oblastech fungování České republiky a její konkurenceschopnosti v mezinárodním kontextu," uvedla RVŠ.

Česká konference rektorů bude na vládní návrh rozpočtu pro rok 2025 reagovat ve svém usnesení po zasedání pléna v pátek 4. října, sdělila tajemnice Marie Fojtíková.

Zástupci vysokých škol, iniciativy Hodina Pravdy, Rady vysokých škol i České konference rektorů dlouhodobě upozorňují na podfinancování vysokého školství. Kvůli nespokojenosti protestovali zástupci Hodiny pravdy se studenty, akademiky a pracovníky VŠ letos v červnu v Praze. Iniciativa požadovala navýšení peněz na vysoké školství o 11 miliard korun a plán na stabilizaci financování na období let 2025 až 2030.

Vláda ve středu schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 241 miliard korun. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna je schodek vyšší o 11 miliard korun. Letos by měl stát hospodařit se schodkem 282 miliard korun. Kabinet ve středu schválil jeho zvýšení o 30 miliard korun kvůli nedávným záplavám.

Návrh státního rozpočtu musí vláda do konce září odeslat do Sněmovny, poslanci by se jím měli začít zabývat v říjnu. Závěrečné hlasování o podobě státního rozpočtu bývá zpravidla v plánu v prosinci, poté musí zákon ještě podepsat prezident. Senát se k rozpočtu nevyjadřuje.