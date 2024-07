Rozsáhlá výluka omezí na dva měsíce železniční provoz na trati z Plzně do Chebu

Rozsáhlá výluka omezí na dva měsíce železniční provoz na trati z Plzně do Chebu. Plánovaná výluka kvůli zvýšení stability svahů náspů mezi stanicemi Pňovany a Planá u Mariánských Lázní na Tachovsku začne 23. července v 7:45 a potrvá do 20. září do 15:00. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu, která bude jezdit podle výlukového jízdního řádu. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Po dobu výluky nahradí autobusy všechny expresní vlaky mezi stanicemi Plzeň-Křimice a Cheb. Místo spěšných a osobních regionálních vlaků budou jezdit autobusy v úseku Pňovany - Planá u Mariánských Lázní. Při výluce platí také některá dodatečná opatření, některé spěšné i osobní vlaky jedou v odlišných časech. S ohledem k horší přístupnosti bude stanice Vranov u Stříbra obsluhována ze stanice Stříbro zvláštní autobusovou linkou náhradní dopravy. Zastávka Pavlovice je obsluhována z mimořádné zastávky náhradní autobusové dopravy Bor, Bezděkov.

U některých spojů náhradní autobusové dopravy nebudou dostupné všechny služby, například přeprava jízdních kol. "Cestující a veřejnost žádáme, aby se před cestou seznámili s podrobnostmi k výluce," uvedl Šťáhlavský. Informace o výluce a náhradní dopravě najdou cestující na webu www.cd.cz nebo v aplikaci Můj vlak.