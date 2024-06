Rozšíření provozu vlaků na koridoru v Pardubicích se očekává po 18:00

Provoz na koridoru v Pardubicích by se mohl po středeční tragické srážce vlaků významně rozšířit od dnešních 18:00. Od čtvrtka se tam jezdí po jedné koleji omezenou rychlostí. Odstraňování následků noční srážky nákladního vlaku a rychlíku pokračuje. Zbývá odstranit jeden vagon, uvedl ráno mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kavka. V nemocnicích po dnešku zůstanou dva lidé, kteří při srážce vlaků utrpěli zranění.

"Zbývá odstranit nejvíce poškozený vagon osobní přepravy. Pokud půjde vše podle plánu, významné rozšíření provozu očekáváme kolem 18. hodiny," upřesnil Kavka.

Od noci do dnešního rána byla plná železniční výluka. Drážní hasiči v noci od sebe odtrhli s pomocí lokotraktorů dvě lokomotivy a odstraňovali osobní a nákladní vagony. České dráhy v úseku nasadily pro přepravu cestujících autobusy, případně vlaky vedly odklonem. Výluka se dotkla také nákladní přepravy, například 11 vlaků ČD Cargo jelo odklonem přes Hradec Králové. "Devět vlaků bylo ráno ještě odstaveno, ale postupně je oživujeme," uvedly ČD Cargo na síti x.

Od rána už vlaky opět jezdí pomalu po jedné koleji. Cestující tak musí nadále počítat se zpožděním. České dráhy na síti X upozorňují, že kapacita stanice Pardubice hlavní nádraží a rychlost při jízdě je ve stanici omezená. "Po průjezdu omezeným úsekem můžete očekávat zvýšení zpoždění vašeho vlaku o deset až 30 minut. V ojedinělých případech může být zpoždění větší," vzkázaly ČD cestujícím v dálkové dopravě. Na regionálních spojích může být zpoždění o 20 až 25 minut kvůli náhradní dopravě zajišťované autobusy. Podle odjezdové tabule pardubického nádraží měl před 10:00 vlak do Prahy a Františkových Lázní 25minutové zpoždění, vlak do Ostravy také 25minutové zpoždění, spoj do Vídně půlhodinové a do Štýrského Hradce (Grazu) pětiminutové zpoždění.

Při tragické nehodě se ve středu kolem 23:00 srazil v místě zastávky Pardubice centrum rychlík společnosti RegioJet a nákladní vlak ČD Cargo. Nepřežily čtyři cestující, dvě Slovenky a dvě Ukrajinky, dalších 27 lidí bylo zraněno, škody na obou soupravách a trati přesáhnou 110 milionů korun.

Většina lidí, které po strážce dvou vlaků přivezly sanitky do nemocnic, byla propuštěna ve čtvrtek. Při nehodě utrpěli hlavně poranění hlavy, krční páteře, otřesy mozku a pohmožděniny. Nikdo již není hospitalizovaný ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. "V průběhu dnešního dopoledne budou do domácího léčení propuštěni další pacienti. V péči lékařů zůstanou ještě dva, po jednom v Pardubické i Chrudimské nemocnici," uvedla mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Nemocnice poskytla zraněným a jejich rodinným příslušníkům i psychologickou pomoc.