Rozvolnění pravidel pro pyrotechniku na stadionech není podle vnitra namístě

Rozvolnění pravidel pro použití pyrotechniky na fotbalových stadionech není namístě, možným řešením by mohlo být organizované odpalování pyrotechniky řízené profesionály. Na dnešním jednání se na tom shodli ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se zástupci policie, Ligové fotbalové asociace a Fotbalové asociace ČR (FAČR). Asociace se s ministrem zabývaly také zlepšováním pořadatelských služeb na stadionech. O jednání v tiskové zprávě informoval mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler.

Pravidla pro bezpečné používání pyrotechniky nyní podle ministerstva vnitra vylučují bezpečné užití petard a podobných výrobků fanoušky. "Stačí se podívat, jaké podmínky pro použití takzvané zábavní pyrotechniky určují samotní její výrobci. Uzavřený stadion s obrovskou koncentrací lidí, včetně dětí, prostě není místem, kde se takové věci mají používat. Obrázky úrazů, k nimž v důsledku odpalování pyrotechniky v davu lidí došlo, jsou nejvýmluvnějším argumentem," uvedl Rakušan.

Fotbalové asociace podle ministerstva také nadále pokračují ve zlepšování pořadatelských služeb při zápasech. FAČR dokončila projekt tzv. licencovaného stewardingu, který zajistí, aby zabezpečení na stadionech vykonávaly agentury, které by k tomu měly licencované a proškolené pracovníky. Na školení by se kromě asociace podílelo i ministerstvo vnitra a policie. Fotbalové asociace podle ministerstva dále dokončují přípravu pravidel, podle kterých by například mohly být odstraněny ploty mezi sektory diváků a nahrazeny například posílenou pořadatelskou službou.

Ministerstvo také podle Rözlera připravuje aktualizaci dohody o spolupráci mezi úřadem, policií a asociacemi tak, aby mohla být novelizována buď před jarní části sezony, nebo před následující sezonou.