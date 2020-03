Ruší se premiéry filmů, zavírají divadla a přesouvají se kulturní akce

Představení okamžitě až do odvolání zrušila některá pražské divadla s kapacitou sálu přes 100 diváků. Reagují na úterní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, která zakázala pořádaní akcí, jichž by se mohlo zúčastnit právě více než 100 lidí. Ruší se některé premiéry filmů a na ně navazující distribuce. Do kin tak třeba zatím nepřijde film 3Bobule, který měl mít premiéru ve středu.

Národní divadlo ruší do odvolání představení všech souborů ve všech budovách včetně středeční předpremiéry činohry Stát jsem já ve Stavovském divadle. Vstupné vrací obchodní odbor za zakoupená představení prozatím s termínem hraní do 17. března včetně. "Online nákupy budou odbaveny bankovním převodem, vstupenky zakoupené fyzicky na pokladně je možné zaslat e-mailem, aby se omezil osobní kontakt," sdělila Ivana Hendrychová z ND. K dispozici bude pokladna na Nové scéně. O dalším postupu bude ND informovat na svém webu.

"Jsme donuceni pro vás nehrát. Nevíme do kdy, protože to nikdo neurčil. Nevíme proč, protože v ČR onemocnělo cca 38 lidí s příznaky lehké chřipky," uvedl v úterý na webu ředitel Divadla na Jezerce Jan Hrušínský. Vstupenky na úterní a případně i další zrušená představení zůstávají v platnosti a divadlo bude hledat náhradní termíny. Na svém facebookovém profilu se Hrušínský ostře pustil do premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha; podle divadelníka opatření vlády bude mít likvidační dopad na malé fungující firmy.

Ceny Czech Grand Design kvůli koronaviru mění termín z původně plánovaného 24. března. "Věřím, že přesun na pozdější termín nijak nepoškodí atmosféru večera, jen si budeme muset všichni počkat na vítěze delší dobu," uvedla za přípravný výbor Cen Jana Zielinski. Nový termín pořadatelé oznámí.

Společnost BIOSCOP dočasně ruší distribuci filmu 3Bobule do kin, včetně pražské a slovenské slavnostní premiéry a veškeré naplánované akce spojené s uvedením filmu. "Je nám to samozřejmě líto. Těšíme se na co nejbližší termín, kdy budou moci 3Bobule rozdávat radost, zvláště v této smutné době. Přátelé a Bobule zůstávají, " uvedl producent filmu Tomáš Vican. Film měl být po středeční pražské premiéře uveden do kin od 12. března. Náhradní termín zatím není známý.

Odkládá se i premiéra filmu Princezna zakletá v čase, která byla plánována na 19. března. "Prozatím bohužel nemůžeme určit nové datum uvedení snímku do kin," uvedl za produkci filmu Martin Kubišta.

Rock Opera zrušila premiéru rockové opery Troja s Evou Urbanovou, která se měla konat 19. a 20. března. Náhradní termín bude 20. a 21. května, vstupenky zůstávají v platnosti.

Od úterka přestává hrát Divadlo v Dlouhé nebo Činoherní klub, Městská divadla pražská zatím zrušila úterní představení. Předávání Cen divadelní kritiky, které se bude konat 16. března v divadle Komedie, se uskuteční bez diváků. Program bude možné sledovat streamovaným přenosem České televize, sdělili v úterý pořadatelé. Divadlo v Dlouhé zrušilo představení naplánovaná na tento a příští týden. Vstupenky koupené v pokladně lze vrátit do konce dubna, platbu za e-vstupenky vrátí divadlo rovnou na účet.

Pořadatelé udílení knižních cen Magnesia Litera počítají, že finále letošního ročníku 7. dubna se na Nové scéně uskuteční, případně ale bez diváků. Pořadatelé červnového festivalu Metronome Prague vzhledem k termínu pokračují v plánování a přípravách, sdělila mluvčí festivalu Martha Häckl.