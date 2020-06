Ruské velvyslanectví považuje vyhoštění ruských diplomatů za nepřátelský krok

Ruské velvyslanectví v České republice považuje vyhoštění dvou svých diplomatů za nepřátelský krok, který byl od počátku založen na nepodloženém obviňování v médiích. Podle ambasády to svědčí o nezájmu Prahy normalizovat vztahy mezi zeměmi, které poslední dobou degradovaly, za což dává vinu české straně. Velvyslanectví to v pátek uvedlo na svém facebooku.

"Jedná se o vykonstruovanou provokaci. Tento nepřátelský krok, jenž od počátku byl založen na nepodloženém obviňování v médiích, svědčí o nezájmu Prahy normalizovat rusko-české vztahy, které poslední dobou degradovaly, a to ne naší vinou. Jsme hluboce rozčarováni z takového přístupu českých partnerů, jenž nechává čím dál menší prostor pro konstruktivní dialog," uvedla ambasáda.

Česko vyhostilo dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné hrozby českým komunálním politikům jedem ricin. Kauza byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace. Novinářům to v pátek oznámili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Podle Petříčka se diplomacie snažila záležitost vyřešit diskrétně a od počátku komunikovala s ruskou stranou. "Diplomatické řešení nebylo nakonec možné. Přístup Ruské federace nám nedává jinou možnost, a to i s vědomím očekávaných recipročních kroků," řekl k rozhodnutí o prohlášení diplomatů za persona non grata. To, že Rusko na české rozhodnutí odpoví, řekl v první ruské reakci podle agentury Ria Novosti poslanec Vladimir Džabarov.

Opoziční politici považují rozhodnutí české vlády za adekvátní a silnou reakci, podle některých by mělo Česko pokračovat ve snižování počtu pracovníků na ruské ambasádě v ČR. Stejný názor zastávají i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Právě oni společně se starostou pražských Řeporyjí Pavlem Novotným (ODS) dostali policejní ochranu koncem dubna, kdy o příjezdu ruského agenta s jedem ricin napsal týdeník Respekt.