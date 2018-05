Rusko je ze světového uspořádání nešťastné, tvrdí Pavel

Rusko nesdílí stejné hodnoty jako Západ, proto není spokojené se současným uspořádáním světa a vede konfrontační politiku vůči Severoatlantické alianci. Na konferenci Stratcom summit v Praze to ve čtvrtek řekl předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel, který označil Rusko za jednu ze dvou největších aktuálních výzev pro alianci. NATO podle něj může nejlépe odpovědět na ruské snažení tím, že bude držet pohromadě a bude pracovat na zajištění odstrašujících vojenských kapacit.

"Rusko je nešťastné ze současného světového řádu založeného na západním typu liberálních demokracií, a snaží se ho změnit tak, aby se více shodoval s jeho národním modelem společnosti," řekl Pavel. Podle něj přitom vůči NATO Rusko nevystupuje s klasickou vojenskou agresí, ale zaměřuje se na hybridní nástroje, zejména na propagandu, kterou šíří v klasických médiích i na sociálních sítích.

"Rusko se snaží otřást tím, jak společnosti na Západě vnímají NATO, jeho cíle a činy," řekl Pavel. "Dělá to velmi efektivně. Vzhledem k tomu, že veřejnost je většinou zvyklá vnímat zprávy prostřednictvím titulků a zkratek, uměle vytvořené informace se mohou zdát pravdivé," dodal. Šíření dezinformací nahrává podle něj i to, že západní společnosti jsou na rozdíl od té ruské otevřené, takže obsah zpráv, které veřejnost dostává, není kontrolovaný.

Z dlouhodobého hlediska se ale podle Pavla ukazuje, že otevřená společnost, i když je zranitelnější, je pro lidi lepším místem k životu, protože dbá na dodržování principů a hodnot. NATO se podle něj musí této své výhody držet.

Zároveň aliance musí posilovat svou soudržnost, kterou se podle Pavla Rusko snaží narušit. Musí také posílit svou společnou obranu, což znamená i dodržet závazek všech členských států vydávat na obranu nejméně dvě procenta HDP. "Našim protivníkům tím ukazujeme, že by agrese byla drahá a měla by malou pravděpodobnost na úspěch," řekl Pavel.

Odstrašujícím způsobem podle něj působí i posílení vojenské přítomnosti aliance v Pobaltí a černomořském regionu. Pavel zároveň odmítl ruskou interpretaci, že jde o agresivní kroky zaměřené vůči Moskvě. "Kdyby Rusko neprovedlo invaze do Podněstří, do Gruzie a na Ukrajinu, přičemž vyhodilo z okna všechny mezinárodní normy, NATO by neposilovalo svou vojenskou přítomnost na svém východním a jižním křídle," prohlásil.