Ruský útok na jadernou elektrárnu je nesmyslný a nebezpečný, uvedl Lipavský

Ruský útok na ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu je nesmyslný, nezodpovědný a nebezpečný, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Ruská agrese musí okamžitě skončit, napsal na twitteru. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na stejné sociální sítí v souvislosti s útokem použil slova válečný zločinec a bandita.

Po ruském útoku na záporožskou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny vypukl v pětipodlažním výcvikovém zařízení požár, který byl později uhašen. Ředitel elektrárny televizi Ukrajina 24 řekl, že radiační bezpečnost je zajištěna. Ruské jednotky elektrárnu ovládly, napsala ruskojazyčná verze BBC s odvoláním na ukrajinský úřad pro jadernou bezpečnost. Británie bude kvůli ruskému útoku žádat svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN.

"Jsem šokován nesmyslným, nezodpovědným a nebezpečným útokem na Záporožskou jadernou elektrárnu. Únik radiace z elektrárny by mohl ohrozit celou Evropu," napsal Lipavský. "Válečný zločinec, který se neštítí vůbec ničeho, bandita, co masakruje civilní obyvatelstvo, a zmrd, co nechal útočit cíleně na jadernou elektrárnu!!!" uvedl na twitteru Jurečka. Ze strany celého světa podle něj musí přijít jasná reakce a přitvrzení.

Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný na twitteru napsal, že důsledky musí nést osobně ruský prezident Vladimir Putin. "Úrok na jadernou elektrárnu je útokem totálního cvoka a aktem mezinárodního jaderného terorismu," uvedl.