Rusnok: ČNB jediná na trhu s byty něco dělá, vláda jen planě mluví

Česká národní banka je podle guvernéra Jiřího Rusnoka jediná, kdo na trhu s bydlením v Česku něco dělá. V rozhovoru pro týdeník Ekonom uvedl, že vláda jen planě mluví a pro lepší dostupnost bydlení nedělá nic. Hlavní problém Rusnok spatřuje v tom, že se byty nestaví. Potřebná by podle něj byla i regulace krátkodobých pronájmů a úprava daně z nemovitosti, které jsou v Česku "šíleně nízké".

Rusnok se ohradil proti kritice, která se na ČNB snesla kvůli zpřísnění podmínek čerpání hypoték v posledních dvou letech. "ČNB tu není od toho, aby řešila nabídku bytů," uvedl. "Je jedno, zda by stavěli developeři, bytová družstva, stát nebo obce. Prostě se nestaví," dodal. To ale podle Rusnoka není jediný problém. Nic se nedělá ani ve věcech, které by mohly napětí v exponovaných lokalitách, jako je Praha, snižovat. Poukázal při tom na potřebnou regulaci krátkodobých pronájmů typu Airbnb.

"Máme šíleně nízké daně z nemovitostí. Takže proč by ti, kteří mají dost peněz, nenakupovali další a další byty a ty nepronajímali? V některých zemích je ale běžné, že z každé další nemovitosti - kromě té, v níž bydlí - platí majitel vyšší a vyšší sazbu daně. To u nás nikdo neřeší. Chápu, je to politicky nepopulární a citlivé," uvedl guvernér.

Centrální banka v posledních dvou letech zpřísnila podmínky čerpání hypoték. Banky musí při udělování hypoték zohlednit cenu nemovitosti. Loni v říjnu ČNB zavedla pravidla, podle kterých objem všech úvěrů žadatele nesmí převýšit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu a zároveň měsíční splátka nesmí přesáhnout 45 procent jeho měsíčního příjmu.

ČNB podle Rusnoka vyhodnotila boom hypoték jako možné nebezpečí pro stabilitu bank. Lidé, kteří mají celkový dluh větší než devítiletý příjem, se podle něj ženou do rizika. Dodal, že ceny nemovitostí v Česku už jsou extrémní a počet lidí, kteří je jsou schopni akceptovat, je konečný.

Cílem je stabilita

Cílem ČNB je podle guvernéra starat se o stabilitu bankovního sektoru, a ne nabídku bytů. "My řešíme jen jeden dílčí následek cenové spirály v realitách, a to z velmi omezeného pohledu stability bank. To je náš úkol, tak je to v zákoně, a proto to děláme," řekl.

Centrální banka bude podle něj dále prosazovat novelu zákona, která by jí dala zákonnou pravomoc určovat bankám parametry pro poskytování hypoték a pokutovat je, když tak neučiní. Nyní hypotéky reguluje na základě doporučení. Novelu zákona připravila ČNB loni ve spolupráci s ministerstvem financí, na jednání vlády se návrh ale nedostal. Rusnok necítí pochopení ze strany ministerstva. "Ministerstvo financí má z pro mě nepochopitelných důvodů strach tu novelu poslat dál. Ale my na to budeme dál naléhat, budeme na tom trvat," řekl.

Ministerstvo financí v reakci na Rusnokova slova sdělilo Hospodářským novinám, že diskuse k zákonu doposud trvá. "Diskuse k návrhu zatím nebyly uzavřeny, proto ministerstvo financí požádalo o posunutí termínu předložení novely zákona vládě do konce března 2019," uvedlo ministerstvo.