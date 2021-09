S doučováním středoškoláků pomůže v Česku 33 amerických stipendistů

S doučováním žáků, kteří měli v minulém školním roce potíže s výukou na dálku, pomůže letos v českých školách i 33 amerických stipendistů Fulbrightova programu. Zapojí se do výuky angličtiny, odpoledních kurzů pro žáky a učitele i činnosti neziskových organizací či kulturního života v Česku. Informovala o tom koordinátorka programu Kristýna Džmuráňová. Mladí Američané podle ní budou působit ve středních školách zejména v menších městech. Fulbrightova komise je vysílá asistovat místním učitelům od roku 2005, celkem se jich od té doby v zemi vystřídalo víc než 200.

Fulbrightova komise spravuje programy pro studenty, vědce, přednášející, středoškolské učitele a pracovníky neziskových organizací na obou stranách Atlantiku. Na financování se podílí česká i americká vláda, program asistentů pro výuku angličtiny však financuje převážně české ministerstvo školství. Od spuštění programu v roce 1991 prošlo Fulbrightovým programem přibližně 2100 českých a amerických stipendistů.

Od začátku září začalo díky Fulbrightovu programu na středních školách v Česku pomáhat s výukou angličtiny 33 Američanů. Jde o lidi ve věku 21 až 29 let, kteří jsou čerstvými absolventy vysokoškolských bakalářských nebo magisterských programů."V tomto školním roce se ve spolupráci s českými kolegy zaměří na doučování studentů, kteří se dostali do skluzu vlivem dlouhé on-line výuky," uvedla Džmuráňová. Kromě výuky angličtiny se podle ní Američané zapojí i do života hostitelských měst. Mohou třeba pomáhat v místních neziskových organizacích, hrát v kapelách či vést divadelní kroužky.

Pro umístění amerických stipendistů vybírá komise podle Džmuráňové vždy spíše školy z menších měst nebo odborné školy, kde mají studenti méně možností procvičovat angličtinu s rodilými mluvčími. Letos tak asistenti poprvé učí třeba na Střední vinařské škole ve Valticích, Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni nebo na Vojenské střední škole v Moravské Třebové, sdělila.

Fulbrightova komise v Česku působí od roku 1991 na základě mezivládní dohody. V prvních letech její činnost financovala jen americká strana. Zájem amerických studentů o pobyt v Česku v minulém desetiletí rostl. Zatímco v roce 2014 jich v ČR studovalo 3572, ve školním roce 2018/2019 to podle zprávy Open Doors bylo 5480. Česko bylo před vypuknutím epidemie covidu-19 jejich 13. nejpopulárnější cílovou zemí na světě, mezi evropskými zeměmi se umístilo na 8. místě.