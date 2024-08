S drony s umělou inteligencí dnes soutěžili v Praze účastníci letní školy

Zjistit, co se nachází ve vytyčeném prostoru, a objekty prozkoumat, je úkolem létajících robotů, které tento týden programovali účastníci Letní školy multirobotických systémů. Vysokoškolští studenti z Česka i zahraničí dnes soutěžili v týmech, podle jejich programu by měly dva spolupracující létající roboty co nejpřesněji a nejrychleji splnit zadání. V prostoru se nacházely například zaparkovaný karavan, robotický pes nebo figurína. Letní školu pořádalo České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

"Cílem je udělat inspekci perimetru chráněného objektu nebo například povrchového dolu, který zde testujeme, a oblítat pravidelně perimetr a kontrolovat objekty, které ten létající robot sám nalezne," řekl na soutěži novinářům Martin Saska, vedoucí Skupiny multirobotických systémů, která působí na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Létající roboty musí podle něj navštívit všechny objekty, které se v prostoru nacházejí, a všechny je musí prozkoumat.

Létající roboty řídí palubní umělá inteligence, roboty spolu dokážou spolupracovat a řešit úkoly koordinovaně, pohybují se zcela samostatně podle kódu, který studenti připravili. "Mají na sobě chytré kamery, které dokážou rozpoznat ten daný objekt, zjistit jestli je to člověk, dokážou třeba i prohledat zaparkovaný karavan, jestli například se uvnitř nevyskytují lidé, kteří by tam být neměli," řekl Saska. Roboty k tomu používají senzory i kamery.

Na letní škole navštěvovali studenti přednášky a semináře, zároveň společně programovali. "Naším úkolem bylo naprogramovat dva drony, které spolu spolupracují, tak aby zaregistrovaly kamerou, která na nich je, různé objekty, co na tom poli můžou vidět," řekla účastnice letní školy Klára Uhlířová, která studuje na Radboudově univerzitě v Nizozemsku. Týmy si studenti dávali dohromady sami, záleželo na tom, zda měli společné praktické hodiny, uvedla Uhlířová.

Podle Uhlířové je více způsobů, jak si se zadáním poradit. "Můžete například optimalizovat trajektorii, po které drony létají, aby byla co nejkratší, to znamená, že drony budou co nejrychlejší. Nebo můžete se pokoušet snížit komplexitu výpočtů, aby ten kód jel co nejrychleji, což je něco, co chceme," řekla.

Letní školy se letos účastnilo podle Sasky 240 studentů z různých univerzit, dnes soutěžili ve skupinách po čtyřech. Podle organizátorů přijeli z 37 zemí, jde o pátý ročník akce. Studentům se podle Sasky líbí to, že se na letní škole věnují základnímu výzkumu, i tomu, jak ho využít v praxi. Systém, na kterém studenti pracovali, se dá podle něj využít například v chytrém zemědělství při skenování skleníků, na kontrolu solárních elektráren nebo vysokého napětí či na ochranu objektů.