S námětem schůzí na dálku Maláčová u části poslanců narazila

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) narazila u některých poslanců s námětem, že by Sněmovna měla zvážit vzhledem zhoršující se epidemické situaci možnosti jednání na dálku. Podle předsedy ústavně-právního Marka Bendy (ODS) přišla do dolní komory poradit, aby se rozpustil Parlament.

Maláčová poukazovala na to, že při schůzích Sněmovny je v jedné místnosti dlouhé hodiny velký počet lidí, což je podle ni epidemicky nebezpečné. "Vláda už zasedá rok v distančním režimu a myslím si, že by měla být vůle najít nějaký režim, jak to zajistit i pro Poslaneckou sněmovnu," uvedla.

"Představa ministryně vlády, která přivedla zemi do této situace, která nám chodí ještě radit, abychom rozpouštěli Parlament, protože všechno přece zvládneme distančně, mně přijde úplně neuvěřitelná," reagoval Benda.

Rovněž podle místopředsedy ČSSD Romana Onderky je důležité, aby se poslanci ve Sněmovně scházeli. "Jediné, co bych doporučil, abychom opět zvážili jednání v polovičním počtu," uvedl. Za stejný postup se postavil také předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Připomněl, že podle nynějších dohod by se poslanci měli od března scházet opět v plném počtu. Podotkl, že pro případné dálkové jednání by byla nutná změna zákona o jednacím řádu.

Maláčové námětu se zastal Roman Sklenák (ČSSD). Řekl, že za páteční den měl na aplikaci v mobilním telefonu tři upozornění na rizikový kontakt s nakaženým, jiní poslanci měli takových upozornění prý i víc. "Je to všechno z tohoto sálu. Situace je skutečně velmi vážná a nemůžeme to zlehčovat," řekl.

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová připomněla, že pirátská strana navrhovala možnost on-line jednání pléna, pracovní skupina k tomu ale nakonec nevznikla. Podotkla, že se podařila zajistit aspoň vzdálená jednání výborů i za účasti veřejnosti.

Richterová dodala, že sněmovní kancelář pro poslance zajistila možnost pravidelného dobrovolného testování na covid-19. Práci kanceláře při zvládání koronavirové krize chválili i další členové dolní komory. Předsedkyně sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO) Maláčové vzkázala, že poslanci jsou ve Sněmovně stále, zatímco ona se dostaví jen na obhajobu svých zákona.