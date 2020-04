S prodloužením nouzového stavu o měsíc souhlasí i zástupci opozice

S prodloužením nouzového stavu o 30 dní ve středu souhlasili i zástupci opozice v Ústředním krizovém štábu (ÚKŠ). Po jednání vedení štábu to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Dodal, že je připraven žádost v Parlamentu vysvětlit. Prodloužení nouzového stavu ve středu schválila vláda, musí o něm ještě rozhodnout Sněmovna.

Nouzový stav kvůli epidemii nového typu koronaviru v Česku platí od 12. března, vláda ho může vyhlásit nejvýše na měsíc. O prodloužení stavu nouze musí rozhodnout Poslanecká sněmovna, hlasovat by o tom měla příští týden, stejně jako o dalších vládních návrzích týkajících se koronavirové krize. Některé opoziční strany dávají k tak výraznému prodloužení stavu najevo výhrady.

"My jsme to diskutovali včera na krizovém štábu, kde jsou i zástupci opozice, a shoda na tom, že doporučíme 30 dní, byla jednomyslná, respektive nikdo proti tomu nevystoupil. Beru to tak, že na té odborné úrovni je na tom shoda. Samozřejmě, na čem je shoda na úrovni odborné, nemusí být shoda na úrovni politické," řekl ministr.

Hamáček dodal, že je připraven vysvětlovat argumenty, které vedly členy ÚKŠ k doporučení prodloužení nouzového stavu právě o 30 dní. "Jsem přesvědčen, že pokud máme epidemii efektivně zvládnout, jakkoli ta čísla vypadají dobře, tak já jsem relativně opatrný, protože ze zkušeností, například z Asie, ale i z Itálie nebo ze Španělska, je vidět, že virus je velmi zákeřný a nedá se mu v uvozovkách věřit," řekl.

Hamáček doufá, že Sněmovna návrh schválí. "Nedokážu si představit, že za 14 dní nouzový stav zrušíme a začneme na ochranné prostředky vypisovat výběrová řízení," doplnil. Stav nouze mimo jiné umožňuje právě rychle nakupovat zdravotnické ochranné prostředky. Nákup se totiž nemusí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek.