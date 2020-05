S Rakouskem podle Petříčka panuje shoda na otevření hranic bez testů

Hranice s Rakouskem by se mohly do poloviny června otevřít i pro turisty bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 nebo karantény. Slovensku Češi nabídli podobný model, bude se o tom ale dále jednat. Finální termín otevření českých hranic s těmito dvěma zeměmi by měl být známý v druhé polovině příštího týdne, probere to ještě i vláda. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) to v úterý řekl novinářům po videokonferenci s ministry zahraničí obou zemí. Tento nebo příští týden chtějí ministři k jednání přizvat také Maďarsko, které by rovněž mohlo otevřít hranice s Rakouskem a Slovenskem ve stejný termín.

"S Rakouskem jsme si potvrdili zájem na tom, abychom do půlky června otevřeli naše hranice pro naše občany i pro cestování z důvodů nejen ekonomických, ale zejména pro turisty. Cílem je zajistit, že si vzájemně zkoordinujeme podmínky pro vstup na naše území. Mělo by to směřovat k tomu, že se budeme vracet k normálu, tudíž bude možné cestovat do sousedního Rakouska bez testů," řekl Petříček.

"Nabídli jsme také slovenskému partnerovi, že stejný model budeme rádi, když přijme i Slovensko. Budeme o tom ještě dále hovořit, ale věříme, že k půlce června by mohl vzniknout minischengen, který zajistí, že lidé budou moci cestovat bez kontrol, nutnosti testů nebo následné karantény," doplnil ministr. Podle jeho dřívějších vyjádření počítal původní plán pro otevření hranic s Rakouskem a se Slovenskem s 8. červnem, ministr ale nevyloučil i dřívější datum.

Slovenská vláda podle Petříčka k věci přistupuje opatrně. "Chce řešit otázku občanů třetích zemí, jak bychom je kontrolovali. To musíme doladit," řekl ministr v úterý Radiožurnálu. Prioritou je ale podle něj otevřít hranice se Slovenskem co nejdříve. "Jen potřebujeme jedno dvě jednání se slovenskou stranou a věřím, že slovenská vláda dospěje ke stejnému závěru," dodal.

Jednotný postup

Česko chce koordinovat přístup i s dalšími státy, tedy Německem nebo Polskem. Ve středu se uskuteční videokonference všech států sousedících s Německem. Petříček věří, že české hranice s ním by se mohly otevřít také kolem poloviny června. Podle ministra je nutné postupovat odpovědně a zajistit, že poté nebudou do ČR cestovat lidé z rizikovějších zemí, třeba z Belgie či Francie. Co se týče Polska, Petříček očekává, že by se mohlo mezi zeměmi volně cestovat v druhé polovině června. U všech zemí ale záleží na vývoji epidemiologické situace, zdůraznil.

Od 26. května bude možné překročit hranice na více přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové. Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19, uvedl v pondělí vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Finální materiál bude vláda schvalovat v pondělí. Další uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, kdy by Česku upustilo od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové, řekl po pondělním jednání kabinetu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle Petříčka by měly být definovány kategorie vysoce rizikových, rizikových a nerizikových zemí. Seznam v současnosti vzniká. Vojtěch v pondělí uvedl, že by mezi nerizikovými státy byly například Rakousko, Slovensko či Chorvatsko, Petříček v úterý hovořil o Řecku a Bulharsku. S Řeckem Česko jedná o variantě cestování bez povinného negativního testu na covid-19, země by se mohla podle pondělního vyjádření náměstka ministra zahraničí Martina Smolka českým turistům otevřít od 1. července.