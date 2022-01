Samosprávy žádají Rakušana o proplácení testů pro své zaměstnance

Sdružení místních samospráv (SMS) v dopise požádalo ministra vnitra a předsedu Ústředního krizového štábu Víta Rakušana (STAN) o příspěvek na povinné testování zaměstnanců samospráv. Ty jako jediní zaměstnavatelé hradí veškeré výdaje spojené s epidemií nemoci covid-19 ze svého a nemají nárok na žádnou covidovou podporu, přitom všichni zaměstnanci obcí platí zdravotní pojištění.

V tiskové zprávě to ve čtvrtek uvedla předsedkyně SMS Eliška Olšáková. Podle rozhodnutí vlády se od 17. ledna budou dvakrát týdně testovat na koronavirus všichni zaměstnanci, v případě pozitivity půjdou na pět dní do karantény. Tento režim by měl fungovat dva až tři týdny.

Olšáková uvedla, že obce od loňského jara nakupují pro své zaměstnance dezinfekce, roušky, respirátory a antigenní testy podle aktuální situace a vládních nařízení ze svých peněz. Ze svého hradily také absenci svých zaměstnanců a zavřené knihovny, kulturní centra nebo turistická centra, protože neměly nárok na podporu z programu Antivirus. Minulá vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) totiž došla k názoru, že územně samosprávné celky jsou součástí veřejných rozpočtů a jakákoliv podpora by byla jen přesunem peněz z jednoho veřejného rozpočtu do druhého, uvedla Olšáková, která to označila za diskriminaci.

"Zaměstnanci samospráv platí zdravotní pojištění jako všichni ostatní, a není tedy důvod, proč by na jejich testování, které vláda nařídila, neměl stát přispívat stejně jako ostatním zaměstnavatelům," doplnila předsedkyně sdružení.

Řešením by podle ní mohl být mimo jiné společný nákup testů pro obce a kraje přes Správu státních hmotných rezerv za zvýhodněné ceny. "Obce i kraje jsou zvyklé spolupracovat na distribuci prostředků do území, jak tomu bylo například u rozvozů dezinfekcí. V případě zvýhodněného nákupu by si stát ušetřil následnou administrativu s proplácením příspěvku na drahé testy, které obce momentálně kupují," doplnila Olšáková.

V současné době se musejí jednou týdně testovat pracovníci, kteří nemají dokončené očkování proti covidu nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Pokud má zaměstnanec pozitivní antigenní test, musí se dostavit na oficiální odběrové místo k provedení potvrzujícího PCR testu.

Ve středu vláda rozhodla o povinném testování všech zaměstnanců, závazné bude dvakrát týdně a podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) budou antigenní samotesty hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, konkrétně fondu rezerv. Žádosti o proplácení testů je možné od 1. ledna podávat na portálu samotesty-covid.cz. Firmy či živnostníci by měli mít nárok na příspěvek nejvýše 60 korun včetně DPH na jeden test.