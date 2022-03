Sankce proti Rusku zasáhly i české dopravce, významně jim klesly zakázky

Evropské sankce proti Rusku kvůli eskalaci konfliktu na Ukrajině postihl mezi českými kamionovými dopravci jednotky firem. Těm nyní klesly zakázky o více než 80 procent. Většinu přepravy mezi ČR a Ruskem ovšem v posledních letech realizují už ruští dopravci. Podobná je situace i při přepravách s Ukrajinou. Ve čtvrtek to uvedl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Celkově tak podle něj obor kamionové dopravy v Česku sankce namířené proti Rusku tolik nezasáhnou. Přes 90 procent přepravy totiž dosud zajišťovali ruští přepravci. Podle sdružení se na přepravy do Ruska nyní specializují podle odhadů spíše už jen jednotky tuzemských dopravců.

Pro ty jsou ovšem omezení výrazná. Vedle poklesu zakázek o 80 procent jde i o další komplikace spojené s cestováním do Ruska. Většina těchto dopravních firem totiž při cestách do Ruska využívala ukrajinské řidiče, u kterých je ovšem nyní velké riziko, že by mohli mít v Rusku problémy. Další problémy pak způsobují zpoždění, které kamiony nabírají při cestách přes polsko-běloruské hranice. Na nich se podle Felixe tvořily kolony už v minulých měsících kvůli uprchlické krizi vyvolané v Bělorusku.

Drtivou většinu kamionové přepravy zajišťovali zahraniční dopravci i na cestách mezi Českem a Ukrajinou. Ukrajinu dopravci nevyužívali ani jako tranzitní zemi při cestách do Ruska. Konflikt by tak neměl ohrozit žádné české řidiče.

Řada českých firem v posledních dnech přerušuje obchodní styky s ruskými partnery. Asociace malých a středních podniků a živnostníků předpokládá největší dopad na velké průmyslové a stavební společnosti. Mezi firmami z dopravního sektoru přerušila obchodní vztahy například dceřiná společnost Českých drah Výzkumný ústav železniční, lety do Ruska pak zastavily České aerolinie.