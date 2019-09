Šaroch: Důkazy nesvědčily o spáchání trestného činu

Důkazy v kauze Čapí hnízdo nesvědčily o spáchání trestného činu, řekl dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch serveru iRozhlas.cz. Tlak ze strany veřejných funkcionářů, konkrétně premiéra Andreje Babiše (ANO), který spolu se členy své rodiny v případu čelil obvinění, žalobce necítil. Šaroch stíhání Babiše a dalších zastavil, informovalo v pátek Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ).

"Podle mého názoru prostě ty důkazy nesvědčily o spáchání trestného činu," řekl Šaroch serveru. Uvedl, že tlak ze strany veřejných funkcionářů nebo premiéra necítil, zpočátku na něj prý byl vyvíjen mediální tlak. Obhajoba obviněných byla podle Šarocha intenzivní, ale standardní.

Šaroch také serveru řekl, že je rád, že jeho rozhodnutí prošlo ve formě, v níž ho napsal. Vedoucí státní zástupce Martin Erazím v něm podle Šarocha nedělal žádné podstatné úpravy. "Kromě nějakých drobnějších překlepů, chyb a nějakých doplnění, ale nic podstatného, pokud jde o to zdůvodnění nebo důvody, proč jsem to zastavil," uvedl Šaroch.

Erazím v pátek sdělil, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Právě pro ně přitom byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala. Na dotaz iRozhlasu, proč na tento fakt nepřišla policie předtím, než byli Babiš a další obviněni, Šaroch řekl, že "bylo potřeba procesním způsobem opatřit důkazy, které něco potvrzovaly, něco vyvracely, a na základě toho se to teprve mohlo udělat".

Policie Babiše obvinila v říjnu 2017 z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, letos v dubnu ho policisté navrhli obžalovat. Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se pak společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Premiér vinu dlouhodobě odmítá. Stíhání kromě něj čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál.

Zastavení se zatím netýká premiérova syna Andreje Babiše mladšího, kterého policie vyšetřuje zvlášť. Podle Šarocha lze předpokládat, že i v této části bude stíhání zastaveno. Kdy se tak stane, žalobce neupřesnil.