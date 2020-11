Sázkaři v Česku věří ve volbách Trumpovi, kanceláře zase Bidenovi

Favoritem prezidentských voleb v USA je podle bookmakerů v Česku demokratický kandidát Joe Biden s kurzy 1,54:1 - 1,57:1. Dosavadní prezident Donald Trump má na vítězství kurz 2,35:1. Sázkaři však více věří Trumpovi, jdou na něj zhruba dvě třetiny sázek. Celkový objem už překročil 150 milionů korun, proti volbám v roce 2016 je téměř čtyřnásobný. Vyplývá to z odpovědí zástupců sázkových kanceláří. Oficiální volební den je v úterý. Nejvyšší sázku za 1,3 milionu korun na vítězství Bidena přijala Fortuna.

"Zatím jsme přijali sázky za 68,5 milionu korun, zhruba 60 procent jde ve prospěch republikánského obhájce. V porovnání s volbami před čtyřmi lety je u nás zájem sázkařů už teď více než sedminásobný. Rozdíl v preferencích se v posledních dnech trochu smazával, před týdnem šlo na Trumpa 65 procent sázek," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Před čtyřmi lety dosáhl objem sázek na amerického prezidenta asi 40 milionů korun. Velkou favoritkou tehdy byla Hillary Clintonová, sázkové kanceláře tak při vítězství Trumpa prodělaly desítky milionů. Dosud nejsázenější politickou událostí byly prezidentské volby v Česku v roce 2018 s přijatými sázkami za 285 milionů korun. Na letošní volby do Senátu dosáhly sázky 20 milionů korun.

Podle Šraina se opakuje se situace jako při posledních volbách před čtyřmi lety, když většina sázkařů jde opět proti favoritovi. Pokud by Trump obhájil, sázkové kanceláře budou opět vyplácet více, než kolik přijaly na vkladech. "Kurs na amerického prezidenta je vždy globální komoditou, naše manévrovací možnosti tedy nejsou takové jako třeba v případě voleb v Česku. Před čtyřmi roky jsme byli v podobné situaci. Celý svět věřil, že vítězkou bude Clintonová, v mnohem větším riziku byl ale nasázený Trump. Naprostá většina sázkovek tehdy po vyhlášení výsledků zaplakala," doplnil hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák. Před čtyřmi lety se podle něj dalo sázet na Trumpa už jako na potenciálního nominanta za republikány v kursu na úrovni 50:1. Den před volbami měl kurz 4:1. Letos je situace přece jenom odlišná.

Trump má za sebou rozporuplné čtyři roky vlády

Tipsport přijal sázky za 60 milionů korun, na vítězství Trumpa jde zatím přes 70 procent. "Pro nás bookmakery jsou politické událostí profesně velkou výzvou. Zvlášť v případě amerického prezidenta, když jsme po senzačním vítězství Donalda Trumpu v roce 2016 vyplatili sázkařům téměř 14 milionů korun. Tehdy to byla těžká porážka demokratů a bookmakerů. Nyní Trumpovi nic nehraje do not. Má za sebou rozporuplné čtyři roky vlády v Bílém domě a o body ho připravila i epidemie koronaviru s dopady na zdraví obyvatel a ekonomiku USA. Zároveň se Spojené státy ocitly i ve společenské krizi," uvedl bookmaker Tipsportu Pavol Boško.

Chance přijala sázky za 11,7 milionu korun, podle mluvčí společnosti Markéty Světlíkové šlo zhruba 60 procent na výhru Trumpa. "Nejvyšší sázka je za 400 000 korun na Trumpovo vítězství k kurzu 2,18:1," podotkla Světlíková.

Objem sázek u Fortuny, Tipsportu a Chance zatím dosáhl 140 milionů korun. Podle odhadů patří těmto firmám asi 92 procent trhu. Ostatní společnosti absolutní objem sázek většinou nezveřejňují, dá se ale předpokládat, že celkové sázky v Česku přesáhly 150 milionů korun. "V úterý v poledne navíc spustíme live sázky. Při posledních prezidentských volbách v USA se dalo tipovat až do 8:30 následujícího dne. Při současných volbách je předpoklad, že bude potřeba delší čas na sčítání hlasů a následné zveřejňování výsledků. Sázkaři tak tím pádem budou moci tipovat déle," dodal Boško.

Oficiální volební den je stanoven na úterý. Svůj hlas už ovšem předčasně odevzdalo nebo zaslalo poštou rekordních více než 90 milionů Američanů. Obrovský zájem o hlasování v předstihu podle pozorovatelů pramení jednak z obav z pandemie covidu-19, důvodem je ale i celkově velký zájem o letošní volby. Řada voličů je totiž vnímá jako referendum o kontroverzním čtyřletém Trumpově působení v Bílém domě.