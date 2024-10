Sázkové kanceláře: Favoritem na vítězství ve StarDance je herec Oskar Hes

Aktuálním favoritem na vítězství v taneční soutěži StarDance je podle sázkových kanceláří, které oslovila ČTK, herec Oskar Hes. Kurz je na něj okolo 3,4:1 a někdy na něj míří i přes polovinu všech sázek. Na druhé příčce je podle bookmakerů herečka Marta Dancingerová v kurzu zhruba 4:1, kterou následuje food bloggerka a influencerka Ta Thuy Dung známá též jako Chili. Nejmenší šanci vyhrát má podle kurzů zatím herečka Jana Paulová. Letošní 13. ročník StarDance začne v České televizi v sobotu 12. října.

"V posledních třech řadách zvítězila Veronika Khek Kubařová, Jan Cina a naposledy Darija Pavlovičová. Zejména úspěch posledně jmenované byl v konkurenci snowboardistky Evy Adamczykové trochu překvapením, znovu se ale potvrdilo, že soutěž svědčí mladým multitalentům, které ještě nejsou okoukané, ačkoliv už se dokázaly prosadit. Dancingerová zazářila v populárních Kukačkách, Hes ve filmu Bratři. Herecká průprava, roky strávené na konzervatoři, osobitost a charisma, to jsou vstupy, které by měly fungovat i tentokrát," řekl expert Fortuny Roman Kovařík.

Jaké budou skutečné sympatie, se však podle bookmakerů Tipsportu ukáže až po prvním kole soutěže. Hesovi by se podle nich mohlo dařit, jelikož má tanec v genech po otci tanečním choreografovi Richardu Hesovi a matce tanečnici Marcele Karleszové. Obdobně to vidí také bookmakeři kanceláře Chance. Podle těch ale také pětina sázkařů sází na vítězství Chili, tedy na třetí největší možnou favoritku. Mluvčí Chance Markéta Světlíková upozornila na to, že více sázek se bude uzavírat až po začátku soutěže a že se kurzy mohou postupně výrazně proměnit.

"Loni byl na prvním místě kurzové nabídky Richard Krajčo, který se nakonec rozloučil s tanečním parketem už po čtvrtém kole. Překvapila naopak Darija Pavlovičová, která nepatřila mezi kurzové favoritky a na začátku soutěže byla mezi trojicí soutěžících s nejvyššími kurzy," dodala Světlíková. Naopak v roce 2021 podle ní sázkaři i experti správně určili jako vítěze herce Jana Cinu, který měl nejnižší kurz už před začátkem soutěže.

Po trojici favoritů jsou kurzy na další účastníky letošního ročníku StarDance výrazně vyšší. Okolo 8:1 má kurz cyklista a paralympijský vítěz Jiří Ježek, kterému po autonehodě amputovali pravou nohu nad kolenem. Ve vyšší kurzovní hladině se pak také pohybují například zpěvačka Lucie Vondráčková, kickboxerka Martina Ptáčková, herec Filip Blažek, spisovatel Patrik Hartl a hudebník Ondřej Ruml. Nejvyšší kurz na vítězství 20:1 má zatím Paulová.

První přímý přenos letošního ročníku taneční soutěže se uskuteční 12. října ve 20:10 na ČT 1. Pořad budou tradičně moderovat Marek Eben a Tereza Kostková. Tříčlennou porotu bude tvořit Jan Tománek, Tatiana Drexler a Richard Genzer. Poprvé od spuštění soutěže mezi porotci nezasedne Zdeněk Chlopčík. Porota posuzuje jednotlivá vystoupení známkami od jedné do deseti. O vítězství hlasují ale také diváci a o postupu nebo vypadnutí rozhoduje součet bodů od obou skupin.