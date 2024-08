Sběratelství psacích per není v Česku tak rozšířené, větší zájem je o mince

Sběratelství luxusních psacích per není v Česku rozšířené tak jako v zahraničí, větší zájem je například o mince či poštovní známky. Přesto se ale obchodníci setkávají s lidmi, kteří za prémiové nebo vzácné psací pero utratí i desítky tisíc korun. Vyplývá to z informací prodejců per a portálu Aukro.cz, které ČTK oslovila. Ve čtvrtek uplyne 85 let ode dne, kdy si americká společnost Parker Pen Company zaregistrovala své asi nejslavnější pero, model 51. Pera od této značky podle obchodníků stále patří k těm nejžádanějším.

"Je to dáno tím, že to byla první značka, která se v Česku začala z luxusních per prodávat. Lidé ji tedy znají a i na prodejnu nám stále chodí zákazníci, kteří vlastně znají jen Parker. U nás je nejprodávanější modelovou řadou ikonický Jotter," uvedl za firmu Luxusní-pera.cz Michal Byrtus.

Od pandemie nemoci covid-19 prodej luxusních per mírně stagnuje, řekl Byrtus. "Lidé se naučili například řešit schůzky on-line, a tak se už nedává tolik dárků co dříve a obecně teď firmy obrátí každou korunu dvakrát, než nakoupí reklamní předmět nebo dárek," doplnil.

Dražší psací pera se nyní často dávají jako dárek k jubileu či promocím, a to společně s vyrytým osobním věnováním, řekl za firmu Exclusive Pen Andrej Šuhaj. "Moderní doba samozřejmě ovlivňuje jak často a při jakých příležitostech dnes lidé pera využívají," uvedl. Kromě značky Parker mají podle něj zákazníci v oblibě také pera od firem Cross, Filofax, Montegrappa nebo Montblanc.

Na portálu Aukro lidé spíš než starožitná či drahá investiční pera vyhledávají reklamní pera. Například sada dvou per s podpisem bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové se letos v březnu prodala za 2250 korun, řekl expert portálu Aukro na sběratelství a starožitnictví Pavel Krejčíř. "Na Aukru nemáme samostatnou kategorii pera, proto je zařazují prodejci do různých kategorií. Za rok 2023 se nám podařilo dohledat 238 aukcí per, z výše uvedených důvodů jich však mohlo být ještě více. Za letošní rok evidujeme zatím 157 aukcí," doplnil.

V Česku je několik sběratelů limitovaných per, uvedl Byrtus. "Máme zákazníka, který vlastní pera v nákupní hodnotě cca osmi milionů korun, v evropském měřítku jsme dle mých informací někde v průměru. Pera jsou zajímavým sběratelským předmětem i se zajímavým zhodnocením, ale sběratel pak případně musí pera prodávat v zahraničí - například v Anglii na specializovaných burzách. Česko je malý trh," dodal.

Podle Josefa Bršlici z obchodu eParker existují zákazníci, kteří si pravidelně kupují všechny novinky od značky Parker. Letos firma na trh uvedla edici zaměřenou na historické události či světová města, doplnil.