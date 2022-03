Sberbank CZ ujistila klienty, že úvěrový splátkový kalendář stále platí

Závazek klientů Sberbank CZ, které Česká národní banka odebírá licenci, řádně splácet své úvěry podle smluvních podmínek stále trvá, a to na účty, které jim k tomu banka písemně doručila. Banka o tom ve čtvrtek informovala klienty.

Klienti banky již obdrželi instrukce ohledně dalších splácení svých úvěrů, které jsou také k dispozici na webových stránkách banky. V případě jakýchkoli dotazů Sberbank CZ doporučuje klientům, aby se na ni obrátili prostřednictvím zákaznického centra nebo e-mailu.

Sberbank CZ ujistila klienty, že účty stanovené ke splácení úvěrů nejsou dotčené opatřeními ČNB z 28. února 2022 vedoucím k odebráním licence. V případě, že by klienti banky chtěli využít možnosti částečného nebo úplného splacení svých úvěrů u Sberbank CZ, mohou tak i nadále učinit v souladu s podmínkami stanovenými v jejich úvěrové smlouvě.

"Chápu, že pro klienty Sberbank je těžké pochopit, že mají dál řádně platit splátky. Je pochopitelné, že jsou nervózní a mají strach. Ale je důležité, aby dál plnili své závazky. Pokud by tak nečinili, porušili by smlouvy a hrozily by jim sankce. Navíc by se mohli připravit o mnohdy výhodné úrokové sazby, jelikož ty vyletěly raketově vzhůru," řekl právník působící na katedře finančního práva Univerzity Karlovy Lukáš Zrůst. "Kdo má úvěr od Sberbank, musí jej řádně platit, případně jej může předčasně doplatit nebo přejít k jiné bance. To vše tak, jako by to dělal u kterékoliv jiné banky," dodal.

Garanční systém finančního trhu začal předminulou středu prostřednictvím poboček Komerční banky vyplácet náhrady vkladů klientům Sberbank CZ, která má vazby na Rusko. Celkem jde o 106 tisíc klientů a výplatu 24,2 miliardy korun. Komerční banka za dva týdny vyřídila 50 400 žádostí klientů Sberbank CZ a vyplatila náhrady vkladů za 19,1 miliardy korun, což je 79 procent vkladů. Garanční systém přes Komerční banku vyplatí 100 procent vkladů klientů, maximálně do 2,499 500 korun na jednoho vkladatele.

Garanční systém finančního trhu v pondělí nezahájil výplatu náhrad pohledávek z vkladů institucionálním klientům Sberbank CZ. Důvodem bylo to, že mu Sberbank CZ nedodala nezbytné podklady. Fond ve středu také informoval na svém webu, že pozastavil výplatu náhrad vkladů klientům v insolvenčním řízení, kteří jsou v režimu oddlužení. Odvolává se přitom na stanovisko ministerstva spravedlnosti, podle kterého má fond vyplatit náhrady insolvenčním správcům. Týká se to zhruba 6000 klientů Sberbank.