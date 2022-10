Sbírka pro České Švýcarsko se rozdělí převážně mezi poškozené obyvatele a hasiče

Zhruba deset milionů korun vybraných ve sbírce, kterou spustila platforma Donio po vypuknutí požáru v Českém Švýcarsku, se rozdělí převážně mezi místní hasiče a obyvatele, kteří požárem utrpěli škody. Třem rodinám v osadě Mezná shořely domy, mezi ně by měla jít asi polovina vybraných prostředků. Zda dostanou všichni stejný podíl, je zatím předmětem jednání. Peníze by měli příjemci dostat v říjnu. V pondělí to řekl senátor Zbyněk Linhart (STAN), který se na vyhlášení sbírky podílel.

"To, co z toho zbyde, což je asi přes milion (korun), tak by se nechalo na to, co nepokryje stát," sdělil Linhart. Jde podle něj například o pokrytí ztrát podnikatelů.

Veřejnou sbírku koncem července vyhlásila také Diecézní charita Litoměřice. "Naše sbírka byla zaměřená na tři segmenty - pomoc lidem zasaženým požárem, podporu integrovaného záchranného systému a revitalizaci krajiny. Podporu IZS jsme zajistili již v první fázi zmíněné mimořádné události," řekla ředitelka litoměřické charity Karolína Wankovská.

Do sbírky mohli lidé přispívat formou dárcovské SMS, libovolnými částkami na sbírkový účet a na platformě darujme.cz. Celková výše výtěžku sbírky činí více než 2,5 milionu korun. Majitele dvou domů, které požár připravil o střechu nad hlavou, charita podpoří příspěvkem na zajištění náhradního bydlení ve výši 300 tisíc korun. Hřensko další peníze použije především na sanaci soutěsek, které požár značně poničil.

Obce, které požár zasáhl, mohou nadále posílat žádosti o dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Nejčastěji žádají o prostředky na opravu požárem poničené infrastruktury a preventivní protipožární opatření. Doposud SFŽP ČR přijal pět žádostí v souhrnné výši 32 milionů korun. O dalších 14 projektových námětech zhruba za 40 milionů korun obce jednají. V pondělí to řekla mluvčí SFŽP ČR Lucie Früblingová. Několik záměrů za 65 milionů korun má připravených také správa národního parku. "Celková suma se bude snižovat o platby za pojištění majetku, jak u správy, tak u obcí. Pořád tedy počítáme s alokací výzvy cca 100 milionů korun, která by v součtu s vyplacenými pojistkami měla pokrýt všechny potřeby," dodala mluvčí.

Nejrozsáhlejší lesní požár v historii ČR, který podle policie vznikl pravděpodobně v Malinovém dole, vypukl 24. července. Požár se později rozšířil na více než 1000 hektarů. U požáru se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Policie vyšetřuje událost jako obecné ohrožení.