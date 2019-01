Sbírka pro hornické sirotky shromáždila přes čtyři miliony korun

Ve sbírce Spolku svatá Barbora pro děti horníků, kteří v prosinci zemřeli při neštěstí v Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, se vybralo 4 051 361 korun. Spolek to zveřejnil na svých internetových stránkách. Ve sbírce Nadace OKD na podporu rodin havířů je zatím téměř 1,9 milionu korun, řekla ředitelka nadace Karolína Preisingerová.

Neštěstí se stalo loni 20. prosince, když v hloubce kolem 880 metrů pod povrchem vybuchl metan. O život přišlo 13 horníků, z nichž bylo 12 Poláků a jeden Čech. Deset havířů bylo při výbuchu zraněno, jeden stále zůstává v nemocnici. Vynést z dolu se zatím podařilo jen čtyři mrtvé, devět těl dosud zůstává pod zemí.

Sbírka Spolku svaté Barbory skončila v úterý. Získané prostředky spolek rozdělí mezi nezaopatřené děti horníků rovným dílem. Spolek uvedl, že podle sdělení společností, které postižené horníky zaměstnávaly, půjde o devět až 15 dětí.

"Přesný počet budeme znát ve chvíli, kdy se nám ozvou všechny postižené matky a děti a sdělí nám, kolik dětí je nezaopatřených a studujících. Proto jsme se rozhodli, že v první fázi aspoň rozdělíme část peněz mezi ty rodiny, které se již u nás zaevidovaly, aby je co nejdříve mohly použít," uvedla předsedkyně spolku Monika Němcová.

Kromě jednorázové finanční částky chce spolek všechny sirotky dlouhodobě podporovat i do budoucna. "Za celou dobu naší existence jsme se starali a pomohli přes 150 pozůstalým dětem po obětech důlních neštěstí. K 19. prosinci 2018 jich aktuálně bylo 42," uvedla Němcová.

Pomoc spolku podle ní spočívá hlavně v dlouhodobé podpoře vzdělávání dětí, jejich aktivit ve volném čase a zdravotní péče. "Podpory ale mají svá pravidla, což zejména děti může motivovat k dlouhodobému zájmu o vzdělání či smysluplnému trávení volného času," doplnila Němcová.

Nadace musí počkat

Preisingerová řekla, že Nadace OKD musí před rozdělováním sbírky počkat, až ji kontaktují pozůstalí po hornících. Firmy podle zákona nemohou poskytovat informace o svých zaměstnancích, nadace tak pozůstalé rodiny oslovuje prostřednictvím právníka polské firmy.

"Až nás kontaktují, tak teprve budeme zjišťovat formu toho rozdělení. U nás je to trošku složitější v tom, že se nedíváme, jestli tam jsou, nebo nejsou děti. Bereme celkové rodiny. Potřebujeme zjistit od příbuzných nebo pozůstalých, jestli horníci měli manželku, partnerku, s kým žili, kolik měli dětí, jestli byly zaopatřené, nezaopatřené," řekla Preisingerová.

Sbírka nadace potrvá do konce ledna. "Doufám, že ještě nějaké příspěvky přibudou. Už to samozřejmě řešíme teď, až to ukončíme, tak řekneme pozůstalým klíč rozdělení. Nemůžeme to dát děleno 13, protože je rozdíl, jestli někdo měl pětičlennou rodinu, kde jsou náklady vyšší než třeba u člověka, který měl jenom přítelkyni," řekla Preisingerová.

Rodiny horníků dostanou také odškodnění od společnosti OKD a firem, které je zaměstnávaly. Jako okamžitou sociální pomoc jim firma vyplácela desítky tisíc korun. Dalších až 240 tisíc korun na osobu žijící ve společné domácnosti se bude teprve vyplácet.