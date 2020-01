Schillerová čeká návrhy změn penzí od OECD do konce července

Odborníci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by měli dodat vládě své návrhy na provedení důchodové reformy v Česku do konce července. V nedělní Partii televize Prima to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Česko sice podle ní rozsáhlejší změny v penzích potřebuje, soudí ale, že v tomto volebním období přijaty nebudou.

Schillerová se opět postavila proti závěrům variant důchodové reformy, jak je připravila komise pro spravedlivé důchody. Uvedla, že uvažovaný základní důchod pro všechny seniory a seniorky 10 500 korun měsíčně hrazený z daní by představoval 304 miliard korun ročně. "Pro mě je nepřijatelné to, že důchodová komise neřeší zdroje," řekla ministryně financí. Komise podle ní připravila polotovar.

Odborníci OECD se zabývají důchodovou reformou na žádost vlády. Ministryně financí míní, že v úvahu přichází i povinné individuální přispívání lidí na jejich budoucí důchody. Vyzdvihla to, že Česko na rozdíl od jiných zemí penze nezatěžuje sociálními a zdravotními odvody. Jedná se podle ní zhruba o 110 miliard korun ročně.

O tom, že se celková důchodová reforma v tomto volebním období nestihne, nedávno mluvil předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček. Kabinet v programovém prohlášení slíbil, že důchodovou reformu připraví. Uvedl ji jako první ze svých šesti hlavních priorit.

Koaliční strany se zatím dohodly na dřívějších odchodech do důchodů pro lidi v náročných povoláních, na podrobnostech ale ne. Schillerová uvedla, že tyto parametrické změny důchodů by do konce volebního období mohly být přijaty.