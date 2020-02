Schillerová: Daně by se mohly měnit u nemovitostí a stravenek

V příštím roce by se mohla změnit daň z nemovitostí, obce tak budou moci zvedat více místní koeficient v lokalitách, kde jsou například továrny nebo jiné průmyslové celky. Dnes to v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Změny plánuje brzy předložit do připomínkového řízení. Neplánuje měnit v příštím roce daň z přidané hodnoty, ale měl by se podle ní zavést stravenkový paušál. Mohlo by se také prodloužit zkušební období, kdy lidé platí daň z příjmu při prodeji nemovitostí.

Tzv. místní koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce, která tak má možnost zvýšit své příjmy. Nejvíce obcí letos stanovilo místní koeficient tradičně na hodnotu dva, bylo jich 519.

Podle ministryně mohou nyní obce zvedat podle zákona o dani z nemovitých věcí koeficient pro daně pro některé části obce na 1,5násobek. Do budoucna by mohl být podíl vyšší v lokalitách s průmyslovými objekty. "Teď toto zvažujeme, že to do toho balíčku dám," řekla. Dodala, že o změně jednala se Svazem měst a obcí ČR. Podle ní i mezinárodní organizace kritizují Česko, že má nízké daně z nemovitých věcí. Letos navýšení daně z nemovitých věcí pomocí takzvaného místního koeficientu využilo 647 obcí ze zhruba 6250.

Ministryně také hodlá prodloužit dobu, po jejímž uplynutí nemusí majitel od nabytí nemovitosti při dalším prodeji platit daň z příjmu. Současných pět let je podle ministryně přežitých, přála by si posun na 15 let. Změna by se netýkala lidí, kteří mají v dané nemovitosti trvalé bydliště, ale investičních bytů.

Schillerová také počítá se stravenkovým paušálem, na jehož zavedení se v polovině ledna dohodla vládní koalice. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den. Odbory se obávají toho, že zaměstnavatelé budou peníze určené na stravenkový paušál zneužívat. Plán naopak podporují provozovatelé hotelů a restaurací.