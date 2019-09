Schillerová: Hysterie, kterou předvedla slečna Greta, není na místě

Čtvrteční Duel Jaromíra Soukupa měl vzácného hosta. Otázkám na tělo čelila ministryně financí Alena Schillerová, o níž bylo jako strážci státní poklady v poslední době velmi slyšet. Jaký má názor na klimatický aktivismus nebo korupci? Dá se koupit trestní řízení, a jaké chystá změny ohledně daní?

V úvodu pořadu Soukup upozornil na fakt, že silné ženy nepotřebují feminismus. Ministryně financí se proto zeptal, zda mají ženy v české společnosti náročnější pozici než muži. "Nejsem feministka. Záleží totiž na tom, jak si umíte vydobýt autoritu. Ano, ženy se bojí vstupovat do politiky, protože se musí často starat o děti. Já už mám děti dospělé a jsem za to ráda. Protože tato práce není práce, ale spíše služba," odpověděla Schillerová a dodala, že ženy mají podle jejího názoru stejná práva, mohou studovat a pracovat. Zároveň však upozornila, že jsou u nás ženy více svazované rodinou ve srovnání se západním trendem.

Následně však moderátor přešel k aktualitám posledních dní. Zajímalo ho, jaký má názor na ústavní žalobu na prezidenta republiky, kterou poslanci neschválili. "Samozřejmě jsem tam byla a jsem navíc právník, takže se mi hlavou honila absurdnost celé situace. Nevydržela jsem to a také jsem se vyjádřila. Možná trochu emotivně. Byla to akce za peníze daňových poplatníků, která zaměstnala parlament. Neměla jsem z toho radost," přiznala politička. Dodala také, že je ve volbách vždy jeden vítěz. "Je důležité respektovat názory druhých lidí. Z demonstrací proti panu premiérovi jsem také neměla radost, ale respektovala jsem to. Řešit se to dá pouze ve volbách," upozornila.

V souvislosti s probíhajícím klimatickým summitem OSN se Soukup zeptal na její názor na projev švédské aktivistky Grety Thunbergové. "Ochrana přírody je přirozené téma a je správné ho řešit. Každý by měl třídit odpad a šetřit vodou. Je podstatné jít příkladem a vážit si přírody kolem nás. Ale hysterie, kterou předvedla slečna Greta, rozhodně není na místě. Neznám ji a nebudu ji hodnotit," řekla Schillerová. "Já třeba ministra životního prostředí Richarda Brabce považuji za nejlepšího, přišel například s kotlíkovou dotací. Miluje přírodu a dělá pro ni více, než se veřejně vůbec ví. My jako stát děláme, co můžeme a jenom o tom nežvaníme."

Německo je lídr ohledně obnovitelných zdrojů. V USA je však pět členů německé vlády a letěli tam čtyřmi letadly. "Já se nebudu vměšovat do vnitřních záležitostí Německa. My se snažíme chovat ekonomicky. Necestovat letadlem a nemít děti jsou extrémy. Ale zároveň se domnívám, že by měli ministři šetřit a například využívat linku. Vládní speciál by měl například letět na místa, která jsou dostupná. Šetřit se dá. Já mám například pouze jednoho poradce v oblasti ekologie, protože to je oblast, ve které se necítím být kompetentní," přiznala.

Povyk kvůli hazardu

Prezident republiky má seznam daňových výjimek, které by nám mohly přinést do státního rozpočtu až 300 miliard. "Určitě v tom vidím cestu, je to pro mě téma už několik let. Je tam celá řada slev, které nikdy nezrušíme. Sleva na poplatníka a sleva na děti, například. Letos jsem se pokusila poprvé omezit osvobození z výher z hazardu. Chtěla jsem zavést zdanění výher nad sto tisíc korun," řekla Schillerová a dodala, že se nestačila divit, co se strhlo za povyk.

Soukupa následně zajímalo, zda lze porazit prorůstání soukromých vlivů mocných skupin do státního sektoru. "V daňovém balíčku například zvedáme spotřební daň na tvrdý alkohol, tabákové výrobky a hazard. Teď vidím ty různé tlaky," postěžovala si. Moderátor reagoval otázkou ohledně boje s korupcí. "Je to běh na dlouho trať. Jsem přesvědčená, že se to daří. Ministerstvo financí jsem zdědila po Andreji Babišovi, což byla výhoda. Ale také našim úředníkům skutečně věřím. Tlakům odoláváme. Nesmí se od toho ustoupit, lobbistické zájmy tady jsou, vnímám to. U jednání je se mnou vždy kompetentní úředník nebo náměstek, nikdy u nich nejsem sama. Člověk musí začít sám u sebe a jít příkladem," uzavřela ministryně.

Soukup v závěru pořadu naťukl téma ukončení trestního stíhání premiéra. Lze si objednat v České republice trestní stíhání? ptal se ministryně. "Věřím, že ne. Právě proto je tady dozorující státní zástupce, který sleduje kauzu, a ještě to navíc předal svému nadřízenému. Je tady několik očí, které to sledují. Kdyby někdo měl nějakou motivaci, tak ho tato kontrola musí dostihnout. Potom tady máme kontrolu soudní. Je to kus lidského života a velký tlak. Andrej Babiš by to vydržel, ale nejvíce trpěla jeho rodina," uzavřela Schillerová.