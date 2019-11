Schillerová neví o nikom, kdo by se Babišovi mohl postavit

Do úterního pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijala pozvání ministryně financí Alena Schillerová. Jak vnímala velkou demonstraci na Letné namířenou na jejího šéfa Andreje Babiše, co říká o účtenkovce a co očekávat od brexitu?

V úvodu pořadu Soukup upozornil na preference hnutí ANO, které nadále rostou a jsou asi 34 procent. "Je to velmi vrtkavé, je nutné neustále pracovat a dokazovat, že si to zasloužíme. Nikoho, kdo by se mohl postavit Andreji Babišovi, nevidím. Je to dané tím, že je to velmi charismatický člověk, který je nesmírně pracovitý. Opravdu chce pro tuto zemi udělat maximum. Úspěch ale příliš neřešíme, důležité je pracovat," přiznala ministryně financí.

Moderátor nemohl vynechat víkendové oslavy výročí sametové revoluce. "Celý jsem ho prožila v Praze. Byla jsem také na Národní třídě. Potkávala jsem lidi, kteří mi podávali ruku. Samozřejmě někdo na ulici také zapískal. Mám právo hodnotiti bývalou nesvobodnou dobu, měla jsem malé dítě a byla jsem těsně po škole. Pamatuji si tu velkou euforii, v něco takového jsme nedoufali. Toužili jsme po svobodných volbách. Je v pořádku vyjadřovat svůj názor. A je důležité to vnímat s pokorou," zavzpomínala Schillerová. Soukup také upozornil, že program Antibabiš se zdá být jako magnet pro všechny, kteří mu chtějí vzít hlasy. Podle ministryně financí každá silná osobnost vyvolávala pozitivní i negativní emoce.

Dalším tématem se stal takzvaný boj o státní rozpočet, který prošel prvním čtením. "Pokud prošel prvním čtení, tak už nelze hýbat základními parametry. Rozpočet jsme vyjednávali měsíce, ministři pro něj zvedli ruku. Nějaké malé problémy se mohou vyskytnout. Ale ni závažného," upřesnila a moderátor zavedl řeč na daň z neřesti, tedy na loterie, tabák a tvrdý alkohol.

Účtenkovka má úspěch

"Nakonec ten návrh, který prošel, jsem nepodpořila. Stála jsem za svým návrhem z roku 2015. Opíralo se to o průzkumy a názory psychologů. Stojím si za tím, přitom lobbing byl velmi silný. Babiš je postavil do latě a přestali jsme být kasinem v srdci Evropy. Vrátila jsem ho do hry, protože tehdy neprošel," argumentovala ministryně.

Soukup následně přešel k ožehavému tématu - účtenkovce. Mělo jít o podporu EET, aby ho nevnímala veřejnost negativně. Účtenkovka vznikla proto, že jsme nechtěli jít cestou Chorvatska, kde si musí zákazník vzít účtenku pod sankcí. Chtěli jsme je motivovat, aby si ji vzali zákazníci dobrovolně. Hraje ji více než 350 tisíc lidí, což není tak málo, neděláme tomu velkou reklamu. Určité typy hráčů mají velké množství účtenek. Okamžitě jsme zamezili drobení nákupů a podobnému podvádění. Budu sledovat její vývoj a rozhodovat co s ní dál. Rozhodně svůj účel splnila," vysvětlila Schillerová.

Závěrem pořadu moderátora zajímal brexit a jeho vliv na vývoj české ekonomiky. "Velký faktor, který má vliv na oslabení České ekonomiky, je, že není stanoven datum odchodu Velké Británie z Evropské unie. Už teď snad můžeme věřit, že nedojde k tvrdému Brexitu. Média se mě často ptala, proč nemáme v makroekonomické predikci brexit, ale nemají ho tam ani Britové. Znamená to zavedení cel, takže budeme brzy na Velkou Británii pohlížet jako na zemi mimo EU. Firmy samozřejmě nevědí termín, takže se to promítá do ekonomického růstu," uzavřela ministryně.