Schillerová podporuje koupi 100 procent podílu ve Smartwings

Ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO) nedává smysl nic jiného, než aby stát koupil v letecké společnosti Smartwings stoprocentní podíl. Kapitálový vstup státu je podle ní logickou možností. Nic ale není na stole a jednání se nevedou, je nutné provést ekonomickou analýzu, řekla Schillerová novinářům po sobotním jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Hlava státu se podle ní v sobotu o toto téma nezajímala.

O tom, že by stát mohl koupit dominantní, až stoprocentní podíl ve Smartwings, v sobotu v České televizi hovořil ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Rozhodnout se podle něj musí do konce června, projedná to vláda. Individuální bankovní záruku v sobotu Havlíček také nevyloučil. Vstup do společnosti na úrovni stoprocentního podílu by musel být za částku blížící se nule, záchrana společnosti by nicméně stát vyšla na nízké miliardy korun, upřesnil pro ČTK ministr.

Schillerová sama navrhovala koupit podíl a vstoupit do společnosti. "První otázka je ale znát čísla, jak to tam vlastně vypadá s pohledávkami, a vědět, co by se stalo s čínským partnerem, jak ten by se k tomu postavil. Protože tam je partner a to by mohl být pro další vývoj problém," řekla. Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.

"Buď ta společnost půjde do insolvence, což si myslím, že pokud to tak necháme, tak to tak dopadne, anebo do toho vstoupíme. Ale mně nic jiného než stoprocentní podíl nedává smysl," doplnila Schillerová. "My si musíme říct na půdě vlády, jestli tohle je ta společnost, které chceme pomoct. Ale ne tím, že tam budeme lít peníze. To by se mi právě nelíbilo, protože pokud společnost měla ekonomické problémy už před krizí, tak ty peníze byste tam dávali a návratnost by byla velmi sporná," uvedla ministryně. Stát se podle Schillerové musí rozhodnout rychle, do několika týdnů.

Do skupiny patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA). Loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Letecké společnosti po celém světě odstavily nyní z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost. Řada zemí totiž rozšířila omezení v letecké dopravě, aby zpomalila šíření epidemie onemocnění způsobeného koronavirem.