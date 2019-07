Schůzka Babiše a Hamáčka se Zemanem nic nepřinesla

Prezident Miloš Zeman se dnes definitivně nevyjádřil k návrhu na výměnu ministra kultury, řekl novinářům po více než hodinovém jednání v Lánech premiér Andrej Babiš (ANO). Zeman počítá se schůzkou s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a současným ministrem Antonínem Staňkem (ČSSD) 12. července, na které je plánuje usmířit. Hamáček uvedl, že dnešní schůzka v Lánech nepřinesla žádný výsledek.

Vicepremiér Hamáček se chystá svolat předsednictvo ČSSD. Termín přizpůsobí tomu, aby se na něj mohlo dostavit co nejvíc členů a nejdůležitější orgán mezi sjezdy byl i v době dovolených usnášeníschopný. Jednání by se mohlo konat kolem 15. července. O svém návrhu pro další postup má jasno. Plánuje postupovat podle koaliční smlouvy. "Na rozdíl od jiných budeme respektovat dokumenty, které jsme podepsali," uvedl. Před případnou demisí ministrů ČSSD by předcházelo dohodovací řízení, řekl.

Babiš doufá v to, že se podaří najít řešení, které zachová stávající vládu. Hamáček na to reagoval slovy, že je "menší optimista". "Představuji si, že se domluvíme, aby byli všichni spokojeni, aby vláda mohla pokračovat," řekl Babiš.

Podle Hamáčka je jediným řešením to, že funkci ministra kultury bude zastávat člověk, kterého v ní chce ČSSD. "Jediným orgánem, který musí posoudit další postup sociální demokracie, je naše předsednictvo," uvedl. Zeman podle Hamáčka v případu výměny ministra kultury postupuje "v jakémsi režimu mimo ústavu", zatímco šéfové koaličních stran se chovají striktně podle ústavy.

Babiš řekl, že v případě odchodu ČSSD z vlády nepreferuje předčasné volby. Ve Sněmovně by se případně nejdřív ptal jednotlivých stran, jak se k situaci staví a zda by akceptovaly rekonstrukci vlády. "Na základě jejich vyjádření bychom se rozhodli o dalším postupu," uvedl.

Staněk podal v polovině května demisi, Zeman ji však odmítl přijmout. Prezident dosud nevyhověl ani návrhu na Staňkovo odvolání, které mu na konci května poslal předseda vlády. Babiš před dnešní schůzkou řekl, že chce Zemana přesvědčit, aby akceptoval nominaci místopředsedy ČSSD Michala Šmardy na Staňkovo místo.