Schwarzenberg oznámil, že již nebude kandidovat do Sněmovny

Bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg (82) už v příštích volbách nebude kandidovat do Sněmovny, aby obhájil svůj poslanecký mandát. Schwarzenberg to řekl serveru Reflex.cz. "Já už v příštích volbách nenastoupím, dneska už jsem nejstarší poslanec a opravdu prastarý dědek," řekl. Stejný úmysl oznámil v neděli i další bývalý předseda TOP 09 a nynější předseda jejího poslaneckého klubu Miroslav Kalousek.

"Budu to jenom pozorovat a komentovat, ale už nebudu kandidovat," uvedl Schwarzenberg. Označil to za naprosto finální rozhodnutí. Schwarzenberg je přesvědčen o tom, že nynější předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která nahradila v čele strany Jiřího Pospíšila, je zárukou dobré budoucnosti TOP 09. "Na každý pád jsem přesvědčen, že do příští Sněmovny zase vstoupíme," řekl Schwarzenberg serveru.

Kalousek v neděli v České televizi uvedl, že chce jednat o vytvoření předvolebního bloku stran, který by ve volbách příští rok uspěl. Dosavadní snahy nepřinesly výsledky podle něho i kvůli osobním ambicím stranických přestavitelů. Scwharzenberg v rozhovoru pro Reflex označil Kalouska za nejlepšího řečníka ve Sněmovně.