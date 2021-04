Sčítací komisaři začali roznášet oznámení, kdy doručí papírové formuláře

Sčítací komisaři začali ve středu roznášet oznámení, kdy budou doručovat papírové formuláře ke sčítání lidu. Informace buď vyvěsí na domech, nebo vhodí do schránky. Tiskopisy bude možné vyplňovat od soboty 17. dubna do konce cenzu do 11. května. Sdělila to mluvčí sčítání Jolana Voldánová. Dál je možné se sčítat elektronicky.

"Oznámení s konkrétním termínem, kdy sčítací komisař přinese listinný formulář, bude vyvěšeno na vstupních dveřích objektu, případně vhozeno do schránky, je-li umístěna zvenčí. Pokud respondenta komisař poprvé nezastihne, přijde podruhé v náhradním termínu. I ten bude dopředu oznámen," uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Roznášení papírových sčítacích listů zajišťuje právě pošta.

Sčítání začalo 27. března, a to nejdřív elektronicky. Podle původních plánů se měli lidé sčítat on-line do 9. dubna. Od 17. dubna pak měli dostávat a vyplňovat papírové formuláře jen ti, kteří své údaje neodeslali přes internet. Spuštění sčítacího informačního systému provázely potíže. Statistici pak i kvůli koronavirové epidemii rozhodli, že se lidé budou moci sčítat elektronicky až do 11. května.

"Vzhledem k původně neplánovanému souběhu on-line a terénního sběru údajů se může stát, že oznámení o distribuci obdrží i ti, kteří se už sečetli on-line. Za to se omlouváme," uvedla Voldánová. Dodala, že se lidé budou moci od 17. dubna rozhodnout, jakou formu sčítání si zvolí - zda elektronickou, nebo papírovou. "Sčítání je primárně navržené jako on-line, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami," připomněla mluvčí.

Elektronicky je možné se sečíst na webu www.scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání21. Papírové formuláře s předtištěnou obálkou pro zaslání si lidé mohou také vyzvednout sami na vybraných poštách či v krajských pobočkách statistického úřadu. Podrobnosti jsou na internetových stránkách sčítání. Informace je možné získat i na telefonní lince 274 056 789 či na číslech kontaktního centra 253 253 683 a 840 30 40 50 či na úředních deskách radnic.