Sdružení chce po Babišovi, ať řeší odškodnění nájemníků bytů

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ navrhlo premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby zahájil jednání o odškodnění pro nájemníky bytů, které dříve patřily černouhelné společnosti OKD. Odškodnění by předběžně mělo být ve výši 50 tisíc až 100 tisíc korun na nájemníka. Ve čtvrtek to v tiskové zprávě sdělil předseda sdružení Roman Macháček. Při odškodnění by celkem šlo o stamiliony korun.

Přes 43 tisíc bývalých hornických bytů koupila od státu v roce 2004 spolu s šestačtyřicetiprocentním podílem v OKD skupina Karbon Invest podnikatelů Viktora Koláčka a Petra Otavy. O dva měsíce později svůj celý podíl v OKD, téměř 96 procent, prodala kyperské investiční společnosti RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Byty pak vlastnila dceřiná společnost RPG Byty.

Podle privatizační smlouvy měli mít nájemníci v případě prodeje bytů předkupní právo a měli je koupit za netržní ceny. Firma ale jednotlivé byty neprodávala, zato v roce 2015 celou společnost koupili noví majitelé. Později ji přejmenovali na Residomo. Za nové majitele vystupuje mezinárodní společnost Round Hill Capital, která sídlí v Londýně. V bytech nyní bydlí v Moravskoslezském kraji okolo 90 tisíc lidí.

"V tuto chvíli jsme připraveni dodat 6500 podpisů nájemníků, kteří v roce 2008 prokazatelně projevili zájem o slibovaný odkup bytů. Předběžně navrhujeme odškodnění ve výši 50 tisíc - 100 tisíc korun, jeho rozsah a výše by ale měly být předmětem jednání," uvedl Macháček.

Kolem privatizace OKD a jejího hospodaření existuje mnoho kontroverzí. Podle předsedy sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci firmy Lukáše Černohorského (Piráti) se stát možná při prodeji menšinového podílu v OKD dopustil nedovolené veřejné podpory. Uvedl, že pokud by se prokázalo, že stát prodal OKD pod cenou, a navíc záměrně poskytl Evropské komisi zavádějící informace, měli by tehdejší majitelé Karbon Investu vrátit neprávem získané peníze zpět státu.

Prodej menšinového podílu státu je i předmětem soudního řízení. Státní zástupce tvrdí, že jeho cena byla nejméně 9,8 miliardy korun, při prodeji tedy vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun. Soud zatím nepravomocně všechny podezřelé, tedy znalce a bývalé vedoucí pracovníky Fondu národního majetku, obžaloby zprostil. Žalobce se odvolal.

Macháček uvedl, že sdružení nájemníků nechce, aby odškodnění ve výsledku platil stát a daňoví poplatníci. "Stát by měl následně tyto prostředky vymáhat po příjemci nedovolené veřejné podpory, tedy po Z. Bakalovi a jeho podnikatelské skupině," uvedl Macháček.

Sdružení podle něj premiéra upozornilo i na možnost vymáhání nedovolené veřejné podpory ve výši až 20 miliard korun. "Stát by měl rovněž usilovat o to, aby získal zpět bytový fond OKD. I tato možnost stále existuje," doplnil Macháček.