Sdružení místních samospráv vyzve k odložení účinnosti stavebního zákona

Sdružení místních samospráv (SMS) se obrátí na nově zvolené poslance a vyzve je, aby navrhli a prosadili odložení účinnosti nového stavebního zákona. Ve středu o tom rozhodlo předsednictvo SMS. Ve čtvrtek o tom informoval mediální zástupce sdružení Lukáš Novák. Novou úpravu stavebního práva schválili poslanci přes veto Senátu letos v červenci, kdy normu podepsal i prezident Miloš Zeman.

Zákon přesouvá stavební úřady pod stát a počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. Pod ním budou jednotlivé stavební úřady organizované podobně, jako je tomu nyní třeba u Finanční správy. Znění zákona má řadu kritiků, kteří po víkendových parlamentních volbách ve Sněmovně posílili.

Volby vyhrála koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), s koalicí Pirátů a Starostů bude mít ve Sněmovně většinu 108 mandátů. Obě koalice již před volbami avizovaly, že pokud budou po říjnových volbách vládnout, stavební zákon změní.

Podle vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) má nová úprava zákona zrychlit stavební řízení a zajistit dodržování stanovených lhůt. Odpůrci zákona ale mimo jiné míní, že státní správa se vzdálí občanům a stavební řízení se zkomplikuje. Zákon nabyde účinnosti v polovině roku 2023, některé změny začnou platit již od 1. ledna příštího roku. Několik paragrafů zákona mělo ale účinnost už druhý den po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Patří mezi ně i ustanovení o stavebních uzávěrách vydaných podle starší stavební legislativy.

"Budeme usilovat o to, aby účinnost zákona byla odložena alespoň o osmnáct měsíců. To je minimální doba nezbytná pro to, aby byla současná podoba stavebního zákona upravena a zohlednila návrhy předkládané v předchozích měsících. Ty mají za cíl zmírnit negativní dopady stavebního zákona na funkčnost stavebního řízení, na lidi v regionech i na státní rozpočet, na něž jsme dlouhodobě upozorňovali," uvedl předseda SMS Stanislav Polčák.

Sdružení pověřilo svou místopředsedkyni a opětovně zvolenou poslankyni Věru Kovářovou (STAN), aby zmíněné kroky iniciovala ve spolupráci s dalšími poslanci, kteří se dlouhodobě zabývají stavební legislativou. Kovářová ubezpečuje, že na záměru zjednodušit a zrychlit stavební řízení nehodlají kritici nic měnit. "Budeme ale usilovat o to, aby úprava stavební legislativy nepoškodila oprávněné zájmy samospráv ani plynulost stavebního řízení," uvedla. Věří, že v nové Sněmovně najdou pro změny pochopení. "Senát dal svůj názor na současný stavební zákon najevo velmi jasně, když ho v červenci jednomyslně odmítl," připomněla.

Odložení účinnosti stavebního zákona požadovala už v září rada Asociace krajů. Připojila se tak k dřívější iniciativě Pardubického kraje. "Podporujeme, aby došlo k odložení účinnosti stavebního zákona, protože jsme přesvědčeni, že proces v téhle chvíli rozhodně není připraven tak, aby začal fungovat v časových termínech, které nový legislativní rámec tomu dává," uvedl tehdy předseda rady a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).