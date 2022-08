Sdružení: Pronajímatelé nemohou být zodpovědní za teplotu v prostorách bytů

Pronajímatelé nemohou být podle Občanského sdružení majitelů domů v ČR (OSMD) zodpovědní za dodržování nařízení o teplotě v jednotlivých prostorách bytů. Není jasné, jak by měli teplotu ověřovat, navíc nájemci mají právo na nerušené užívání bytu. Hlavní motivací k úsporám pro každého bude aktuální předpis o nových zálohách na plyn a elektřinu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo návrh vyhlášky o pravidlech pro vytápění, která by začala platit v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství. Počítá s vytápěním budov na nižší teploty. Například v obývacích pokojích by lidé měli topit na 18 stupňů Celsia místo dosavadních 20 stupňů, koupelny by měli nově vytápět na 19 místo 24 stupňů Celsia. V pátek MPO zveřejnilo na twitteru příspěvek "Jak budou probíhat kontroly podle nové vyhlášky o vytápění", následně ho ale smazalo. Zodpovědní za správné nastavení teplot by měli být i podle dalšího příspěvku vlastníci budovy. V předchozím tweetu resort mimo jiné uvedl, že pokutovány za nedodržení předpisu nebudou nikdy domácnosti.

Většina členů OSMD pronajímá podle Krčka byty s vlastním plynovým či elektrickým kotlem, případně lokálními topidly. "V tomto případě bude dodržování jakékoliv vyhlášky tohoto typu výhradně na zvážení každé domácnosti," uvedl. Doplnil, že někteří pronajímatelé provozují ve svých domech malou kotelnu, byty jsou tak napojeny na centrální systém dodávky tepla eventuálně i teplé vody. Za těchto okolností majitel podle Krčka může dodržet nařízení o otopném období či snížení výkonu v průběhu noci.

"Jakákoliv 'odpovědnost' pronajímatele za dodržování nařízené teploty v různých obytných prostorách bytů je zcela mimo realitu. Měl by snad pronajímatel každodenně obíhat jednotlivé byty s teploměrem v ruce nebo jak je to vlastně myšleno?" ptá se Krček.

MPO chce prostřednictvím vyhlášky zajistit legislativní podmínky, které umožní reagovat na možný výpadek dodávek plynu z Ruska, a dosáhnout žádoucích úspor. Úřad uvedl, že stanovování jednotlivých teplot probral se zástupci ministerstva zdravotnictví. Vyhláška je do 19. srpna v meziresortním připomínkovém řízení, následně by ji podle MPO měla posoudit Legislativní rada vlády.