Šedesát let asijské migrace. Jak do Česka přicházeli Vietnamci?

Vietnamci přicházeli do někdejšího Československa od padesátých let minulého století. První větší skupinou bylo sto dětí postižených válkou, které byly umístěny do Chrastavy na Liberecku. V šedesátých letech putovali do Československa další Vietnamci. Zásadním mezníkem se stal rok 1973, kdy vietnamská delegace požádala o příchod dalších 10 až 12 tisíc svých občanů pro získání profesních zkušeností. V následujících letech se uzavřelo několik mezivládních dohod o příjezdu učňů, studentů a dělníků. V polovině osmdesátých let bylo v republice zhruba 30 tisíc Vietnamců, některé podniky - například porcelánky - plnily plán za vydatné pomoci vietnamských dělníků, některé by se bez nich dokonce neobešly.

"Po ukončení pobytu si každý Vietnamec mohl bezcelně dovézt do své země zboží v hodnotě padesáti procent svého celkového čistého výdělku. Podnik byl povinen obstarat bednu, do níž si zboží s vynalézavou úsporností vložil. V reakci na šikovnost některých Vietnamců bylo posléze vydáno zpřísnění celních předpisů. Omezení platila na počty jízdních kol, mopedů, motocyklů a šicích strojů," uvedl Stanislav Brouček z Etnologického ústavu Akademie věd ČR.

Omezení se týkala i studentů, v tomto případě ovšem pravidla určovala vietnamská ambasáda. "Vietnamec se nesměl stýkat s Vietnamkou. Došlo-li na koleji nebo na ubytovně k návštěvě osoby opačného pohlaví, musely být otevřené dveře, nebo se vyžadovala přítomnost třetí osoby. Po roce 1982 zákaz obsahoval zmírnění v tom smyslu, že Vietnamka mohla chodit s Vietnamcem, ale nesměla otěhotnět. Otěhotnění znamenalo okamžitý návrat do Vietnamu. Studenti - muži nesměli nosit dlouhé vlasy, texasky, džínové košile nebo jiné západní oblečení. Na konci každého školního roku probíhalo týdenní soustředění s politickým školením," sdělil Brouček.

V druhé polovině osmdesátých let Vietnamců v Československu postupně ubývalo, od devadesátých let začala nová etapa ekonomických migrantů. Vietnamci vidí v České republice možnost zlepšit si svou ekonomickou situaci. "Naprostá většina současných vůdčích osobností vietnamských komunit má zkušenosti se životem v České republice před rokem 1989," tvrdí Brouček. V Česku nyní žije okolo 60 tisíc vietnamských občanů. Ačkoli část z nich zůstává ve své komunitě, zejména mladá generace se integruje do české společnosti.



