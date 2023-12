Sedm let od zákazu kouření v restauracích. Co přinesl?

Kuřáků klasických cigaret ubývá. Díky tomu, že si nemohou zapálit na spoustě veřejných míst, přecházejí na alternativní výrobky, které jsou méně škodlivé pro uživatele i ohleduplnější k okolí.

Před sedmi lety, v prosinci 2016, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR takzvaný protikuřácký zákon, který v praxi znamená zákaz kouření v restauracích, barech, hospodách a dalších veřejných prostorách, jako jsou například autobusové zastávky, divadla nebo kina. Platit v praxi pak začal v květnu 2017. Ačkoliv tehdy řada kuřáků nesouhlasila, dnes už je naopak pro mnoho lidí nepředstavitelné, že by si u drinku či po večeři v restauraci cigaretu zapálili. Za oněch sedm let se postupně změnily i návyky kuřáků. Některým změna pomohla se zlozvykem přestat nebo jej alespoň omezit, další hledali, čím nahradit cigaretu. Přešli z klasických cigaret na jiné alternativy tabákových výrobků, ať už částečně nebo zcela. A tento trend pokračuje dál.



Nikotinové polštářky, e-cigarety i zahřívače tabáku

Vedle nikotinových polštářků patří mezi alternativy kouření především elektronické cigarety. Ty fungují na principu tzv. vapování tekutiny obsahující nikotin a různých dalších příměsí. Další alternativní variantu ke klasickým cigaretám představují přístroje na zahřívaný tabák. Jako první se na trhu objevily již zmiňované vapovací výrobky, zatímco zahřívače tabáku přišly nedlouho po nich. Za dobu, co jsou tyto výrobky na trhu, vyvinuli jejich výrobci řadu různých inovací.

Přívětivější varianta ke kuřákům i jejich okolí

Používání alternativ klasických cigaret je přívětivé i pro nekuřáky, kteří se ve společnosti milovníků tabákových výrobku museli nechtěně oddávat pasivnímu kouření. Výrobky se zahřívaným tabákem totiž žádný kouř nevytvářejí. S kouřem se nesetkáte ani u vapovacích zařízení. Ta však oproti zahřívanému tabáku produkují viditelnou páru, jež vzniká zahříváním tekutiny. Nejde sice o kouř, protože nedochází k hoření, ale na první pohled je znát, že dotyčný kouří. Tekuté náplně do vapovacích zařízení navíc neobsahují tabák, ale nikotin a další látky. Za páru je zodpovědná především látka propylenglykol, obsažená v tekutině.

Náplně do zařízení na zahřívání tabáku připomínají klasické cigarety a obsahují skutečný tabák, nedochází u nich však ke spalování. Systém, se kterým pracují například výrobky značky Ploom, spočívá v tom, že se tabáková náplň nikdy nedotkne zdroje tepla. Náplně Camel v zařízení Ploom X jsou zahřívány pomocí speciální technologie HeatFlow. Náplně jsou uzavřené v komoře, kolem níž volně proudí horký vzduch, tabák se zahřívá rovnoměrně, produkuje svou autentickou chuť, ale nevytváří žádný zápach.

Používání zařízení na zahřívání tabáku, jako je například Ploom X, je tudíž diskrétnější a ohleduplnější k okolí než kouření klasických cigaret.

Zákaz mentolových a ovocných příchutí

Částečná regulace se nicméně nedávno dotkla i těchto alternativ kouření. Od 23. října 2023 vešlo v ČR v platnost nové nařízení dle evropské směrnice, které omezuje prodej ochucených tabákových náplní do zahřívačů, například mentolových nebo ovocných. Jde o podobné nařízení, které platí i pro klasické cigarety a tabákové výrobky. Jeho hlavním cílem je omezit spotřebu tabákových výrobků mezi mladistvými, byť se stále jedná o tabákové výrobky, které mohou užívat osoby starší 18 let věku.

Výrobci jsou schopni jít s dobou, podobně jako před sedmi lety, kdy protikuřácký zákon omezil v některých místech klasické kouření. Počáteční obavy restauratérů, že se kvůli zákazu kouření jejich podniky vyprázdní, nebo obavy residentů, že se kuřáci budou v nočních hodinách shlukovat před bary a dělat hluk, se nepotvrdily i díky rozšíření alternativních tabákových výrobků. Spotřeba klasických cigaret naopak klesá. A přesun kuřáků od klasických cigaret a baleného tabáku k méně škodlivým alternativám kouření pokračuje dál.