Šéf kardiocentra IKEM: Některé výkony se v budoucnu budou dělat ambulantně

Některé operace, při kterých se léčí srdeční arytmie, bude možné v budoucnu dělat ambulantně. Doba hospitalizace se postupně zkracuje. Před několika lety pacienti kvůli větším výkonům strávili v nemocnici minimálně tři nebo čtyři dny, nyní jen dva. V podcastovém rozhovoru to řekl nový přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Josef Kautzner. Ve funkci od 1. července nahradil Jana Pirka.

Třiašedesátiletý Kautzner je dlouhodobým přednostou kardiologické kliniky IKEM, byl také Pirkovým zástupcem. Jeho hlavní specializací jsou takzvané katetrizační ablace arytmií. Jde o metodu, při které lékaři potlačují spouštěče srdeční arytmie, tedy poruchy srdečního rytmu. Zákrok většinou lékaři dělají zavedením katétru přes žílu nebo tepnu v třísle. Díky proudu v katétru se abnormální tkáň v srdci, která způsobuje poruchu, zahřeje a dojde k jejímu zničení čili ablaci. Těchto zákroků loni klinika v rámci výpomoci dalším kardiologickým centrům udělala 1058.

"Trendy jsou takové, že se snažíme zkracovat hospitalizaci. Před několika lety jsme pacienty na větší výkony hospitalizovali minimálně tři nebo čtyři dny, nyní se to zkracuje na dva dny," řekl Kautzner. Ve Spojených státech či Velké Británii je podle Kautznera trendem dělat i velké výkony ambulantně. Pro veřejné zdravotní pojištění je to levnější. Pacient, který je po zákroku, dostane pokyny co má dělat, kdyby nastala nějaká komplikace. Možností podle Kautznera je i to, že pacienta v domácím prostředí zkontroluje někdo, kdo se zabývá domácí péčí.

V Česku ale podle kardiologa není tato praxe v dané oblasti běžná. "Některé výkony se dají dělat jako ambulantní, ale zatím máme problém s nasmlouváním u pojišťoven. Nic je nestimuluje k tomu, aby se to dělalo jako jednodenní výkon, který bude hrazen jako jednodenní hospitalizace," konstatoval Kautzner.

Budoucnost vidí nový šéf kardiocentra v metodě takzvané elektroporace, kdy se abnormální tkáň v srdci likviduje vhodným množstvím elektřiny. Zákrok je méně invazivní, operace trvá zhruba 30 minut. Právě metoda elektroporace, která se zkouší v IKEM a v Nemocnici Na Homolce, by podle Kautznera umožnila dělat tyto operace ambulantně.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která má asi 5,9 milionu pojištěnců a je v ČR největší, hradí podle svého mluvčího Vlastimila Sršně jednodenní chirurgii například v plastické chirurgii, gynekologii, urologii, ortopedii či ORL. "Péče je poskytována vždy plánovaně, v žádném případě se nejedná o akutní péči. Obecně je při výběru výkonů vhodných k jednodenní péči na lůžku kladen důraz na minimálně invazivní výkony, většinou kratší než cca dvě hodiny, s nízkým rizikem ztráty krve. Podstatná je také možnost zmírnit pooperační bolest pouze perorálními analgetiky," napsal Sršeň.