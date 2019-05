Šéf KSČM: Drzost, kterou projevil pan Fajt, je ohromující

Prezident Miloš Zeman by podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa neměl přijmout rezignaci ministra Antonína Staňka (ČSSD). Nejsou pro ni důvody a Staněk si podporu zaslouží, řekl novinářům Filip před svou odpolední schůzkou s hlavou státu. Po ní se Zeman sejde se Staňkem. Pak by měl oznámit, zda ministrovu rezignaci přijme.

Své stanovisko nezmění Filip ani s vědomím, že kdyby Zeman nepřijal Staňkovu rezignaci, Babiš by hlavě státu navrhl ministrovo odvolání v souladu s dohodou s vicepremiérem a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem.

Důvodem pro setrvání Staňka v čele ministerstva je podle Filipa mimo jiné to, že v případě kritizovaného odvolání Jiřího Fajta z funkce ředitele Národní galerie Praha postupoval správně. Kontrolní zjištění k tomu Staňka opravňovalo, uvedl Filip.

"Drzost, kterou projevil pan Fajt, je ohromující," řekl předseda komunistů. Pokud by jiný úředník postupoval jako Fajt, byl by podle Filipa potrestán a šel by do vězení. "Jsem pro to, aby v kultuře fungovala kultura, nikoli zneužívání pravomoci úřední osoby," dodal předseda komunistů.

Staněk Fajta odvolal v polovině dubna s odkazem na významná pochybení v hospodářské činnosti. Kritizoval zejména autorskou smlouvu na více než milion korun, které tehdejší ředitel dostal za kurátorskou práci na výstavách Národní galerie

Staněk podle Filipa "udělal krok správným směrem", kterým byla stabilizace kultury a podpora živé kultury. Filip ocenil také Staňkovo rozhodnutí o zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově, tedy z Filipova volebního kraje.