Šéf NKÚ tepe právní systém: Co když ho každý využije jako Rath?

Jaké jsou největší problémy ve fungování a hospodaření našeho státu? Trpíme špatným aplikováním práva a slabým výkonem veřejné správy, tvrdí prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala. Kauzy Rath, Studénka nebo H-System jsou toho podle něj důkazem. Rozhovor s ním přinesl server iRozhlas.cz.

"Ekonomika šlape, dobře jsme na tom v oblastech příjmu rozpočtu, v oblasti drobných investic, třeba oprav silnic, je řada pozitivních věcí a mám z toho i radost. Na druhou stranu spousta věcí nefunguje tak, jak by fungovat měla," prozradil v úvodu rozhovoru Kala, který své hodnocení o největších problémech uvedl v dopise zaslaném prezidentu Miloši Zemanovi, jenž se o dokumentu zmínil před hlasováním o důvěře pro Babišovou vládu.

Nejhůře je na tom podle Kaly oblast práva, respektive jeho aplikování, které se v některých případech až neuvěřitelně dlouho vleče. Jako hlavní příklad uvedl kauzu Rath. "Podívejte se, jak je každé rozhodnutí obsáhlé, precizní, stále se zdokonalující. Ale ztrácí se z toho zdravý rozum. Podívejte se také na kauzu Studénka, je to deset let a podle soudu za to nikdo nezodpovídá, nebo kauzu H-System. Tyto věci ukazují, že máme problémy v aplikaci práva," řekl pro iRozhlas.cz.

Kala konkrétní změny pro zlepšení nenavrhuje. Například k možnosti sebrání práv stíhaným lidem se staví negativně. "Neumím odpovědět, ale jejich práva mají být určitě zachována," uznává. Především však poukazuje na banálnost celého případu kolem Ratha. "Na druhou stranu, co když každý provinilec začne využívat takhle systém jako David Rath? My už pak neodsoudíme ani žádného zloděje, protože se bude dařit systém zasukovat. To přece musíme řešit. Takových kauz, co se vlečou, je u soudů spousta," zdůraznil.

"Navíc Rath byl chycen s penězi, figurují tam odposlechy, byl zadržen na místě. Vše se zdálo strašně jednoduché, a přesto se to zatím nepodařilo dotáhnout do konce," dodal.

Polsko příkladem?

Prezident NKÚ kritizuje v právní oblasti také spory kolem stavby dálnic. "Pokud se podívám na spory kolem stavby dálnic, nepamatuji si, že by tam nějaký soud takto rychle rozhodl a stavbu se podařilo připravit v nějakém reálném termínu. Když potřebujete postavit dálnici, tak jen vlastní příprava trvá více než třináct let, to je průměrné číslo. My jsme teď měli kontrolory v Polsku a tam to stáhli na pět let. Za tuto dobu od rozhodnutí, že se bude stavět, se staví," dává za příklad našeho souseda.

Velký problém pak vidí i ve výkonu veřejné správy, kde své tvrzení opírá o celosvětový žebříček. "Podle světového ekonomického fóra jsme na 100. místě ze 137. hodnocených zemí. To přece ukazuje, že s fungováním veřejné správy máme problém," uvedl.

Babišova kritika

Kritice premiéra Andreje Babiše, jenž ho obvinil, že se nechová nadstranicky, se Kala moc nediví. "Dopis nebyl o panu premiérovi ani o této vládě. Pan premiér má takové rychlé reakce, takže proto asi tak reagoval," myslí si. "Důležité je něco jiného: jestli ho to zasáhlo a bude se tím inspirovat. A to by bylo dobře," doplnil.

Žádné problémy s Babišem Kala podle svých slov nemá. Udržují mezi sebou standardní vztahy. "Účastním se jednání vlády, pan premiér tam akceptuje naše zjištění a ukládá ministrům, aby se jimi zabývali, dokonce to řekl i na tiskové konferenci po jednání vlády. Takže já s ním žádný problém nemám," řekl.