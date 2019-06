Šéf Pirátů: Babiš stojí za systematickou agrofertizací Česka

Vláda Andreje Babiše (ANO) je podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše udržovací, neboť problémy řeší podle výsledků průzkumů veřejného mínění. Bartoš to dnes uvedl při mimořádné schůzi Sněmovny, na níž by opozice chtěla vyslovit nedůvěru vládě ANO a ČSSD s podporou KSČM. Babiš a jeho vláda prý způsobují "agrofertizaci" Česka, uvedl Bartoš v narážce na holding, který předseda vlády dříve vlastnil.

"K agrofertizaci České republiky dochází systematicky již několik let a jsou to otázky stamilionových veřejných zakázek, je to čerpání dotací, je to obsazování postů spřízněnými lidmi," prohlásil Bartoš.

Předběžné výsledky auditů Evropské komise, podle nichž je Babiš kvůli dotacím pro Agrofert ve střetu zájmů, premiéra přistihly při činu, řekl Bartoš. Podle něj premiér místo demise "všechny osočuje, kope kolem sebe, zpochybňuje závěry tohoto auditu a křičí, že nikdy neodstoupí". Bartoš věří v nezávislé a nestranné vyšetření a soudní rozhodnutí. "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě," dodal.

Předseda Pirátů také uvedl, že společnost je rozdělena a premiér ji "dostal svým nezodpovědným chováním do agonie". Statisíce lidí, kteří v neděli na Letné požadovali Babišovu demisi, nepřišly na koncert nebo na estrádu, poznamenal Bartoš s poukazem na dřívější výroky předsedy vlády k demonstracím.

Bartoš také uvedl, že není líp, jak prezentuje Babiš. Za "neustálé opíjení rohlíkem" označil výroky, jak úspěšně ANO vede zemi za podpory "druholigové" ČSSD, KSČM a SPD. Vláda se podle Bartoše už ani nesnaží o vyrovnaný rozpočet, který zachraňuje "peněžními triky" a "řeší problémy podle toho, jak vycházejí průzkumy veřejného mínění". Bartoš poukázal na pomalu budované dálnice, miliony zadlužených lidí v exekuci, nezajištěné financování sociálních služeb a problémy s bydlením. "Není to o tom, kdo kdy komu přidá. Chybí investice, které zajistí budoucnost," dodal Bartoš k důvodům, proč Piráti požadují sesazení současné vlády.