Šéf Pirátů Bartoš: Premiér? Radši bych prodával knížky

Nic jako lídr opozice není a projekt slučování opozičních stran neexistuje, říká šéf Pirátů Ivan Bartoš. Mluví ale i o tom, o jaká ministerstva by jeho strana stála v příští vládě, vypočítává, proč je podle něho Zdeněk Hřib dobrý primátor Prahy, a vysvětluje, kvůli čemu zůstává Andrej Babiš pro Piráty problematickou osobou.

Chcete být premiér?

To nezáleží úplně na tom, co chci, nebo nechci.

Mně jde ale právě o to, jestli jím být chcete?

Vy to potřebujete do titulku. Budu kandidovat na předsedu strany a poté i na celostátního lídra. A lídr Pirátů je logicky kandidátem na premiéra. Takže pokud budou nadále růst naše preference a pokud mě zvolí celostátní fórum, což ještě není tak jisté, tak mě Piráti nominují na premiéra.

To mi popisujete proces. Ale toužíte po tom být českým premiérem? Já to z vás totiž moc necítím.

Bylo by to logické vyústění. Naším cílem vždy byla změna a politika je prostředkem této změny. Změny můžete dosáhnout konstruktivní opoziční prací, dobrou mediální prací, ale když vidíte, jak jsou ve sněmovně dobré nápady zadupávány jen proto, že jsou opoziční, tak evidentně vládní či premiérská pozice umožní Pirátům realizovat jejich program daleko lépe. V tom je pro nás ten post důležitý. Ale i když se nám to Andrej Babiš snaží vštěpit, tak ani premiér není žádný solitér. Jsou tu ministři a spousta úředníků, která vládní politiku vykonává. Premiér by měl nechat růst lidi kolem sebe. A já si myslím, že v tom bych byl mnohem lepší než Babiš, to se díky své historii v čele Pirátů učit nemusím. Takže abych odpověděl, je to pro mě určitě výzva. Och, kdyby někdo pirátskou politiku realizoval místo nás, jak rád bych se věnoval tomu, že si otevřu knihkupectví, přeci jen jsem vystudovaný knihovník. To by byl můj sen. Ale při tom, kam se řítíme, je teď spíše potřeba pracovat na záchraně demokratického světa jako celku. A tedy i České republiky. Na knihovnu či knihkupectví je ještě čas.

Jste lídrem opozice? Často se o ten post hlásí šéf ODS Petr Fiala, ale ve většině průzkumů Piráti občanským demokratům unikají...

My jsme se etablovali jako druhá nejsilnější strana v zemi, opakovaně tak vycházejí i průzkumy. Ukázali jsme, že jsme konsenzuální, ale dokážeme i kousnout. Abych to vysvětlil, tak ne vše, co přichází od vlády, je špatné. I když řada těch věcí špatných je. My prostě nemáme problém s vládou spolupracovat, když to má smysl. Lídr opozice by možná měl být ten, kdo vede sešikovanou armádu stran, které nejsou ve vládě. To my ale neděláme. Opozice přeci není sjednotitelský prvek, to jsou programové priority. Například ODS byla jeden z důvodů, proč jsem do politiky vůbec šel. Aby skončila praxe, kdy se střídá u vlády se sociálními demokraty. My se tak shodneme třeba na ekonomických otázkách, štíhlém státu a digitalizaci, ale v jiných tématech stále narážíme. Pokud je lídr opozice ten, kdo má v danou chvíli největší preference, tak jím jsem. Spíše si ale myslím, že nic jako lídr opozice není.

Má pak vůbec smysl často zmiňovaný projekt slučování demokratické opozice nebo bližší spolupráce všech stan před volbami? Vy jste k něčemu takovému očividně dost skeptičtí...

Ne, žádný takový projekt neexistuje. Nám se v minulosti nelíbila politika řady stran, které by dnes v tom projektu byly zapojeny. My máme svůj autentický program a značku, které vzešly z občanské společnosti. Tohle možné spojování vzniklo přes prázdniny v okurkové sezóně. Možná tu je prostor na slučování subjektů konzervativně pravicových, což jsou KDU-ČSL a ODS, a středových Starostů s liberálně-konzervativní, i když nechápu tento konstrukt, TOP 09. V takovém případě by ale vůdčím prvkem muselo být hnutí STAN, které je silnější. Pro Piráty nicméně toto slučování neplatí. Myslím, že volby mají ukázat, jak občané podporují nějaký program. Ale to nemůže být program Antibabiš, který často dominuje opoziční politice. My chceme spolupracovat třeba v otázce ohrožení nezávislosti justice či veřejnoprávních médií, tam to má smysl. Stále ale máme velké programové rozdíly, než abychom se s někým slučovali před volbami.

Mají už Piráti na to, aby usedli ve vládě?

My jsme podle povolební strategie z roku 2017 pro specifické resorty tu ambici měli. Akorát volby dopadly výrazně ve prospěch hnutí ANO a to nám v podstatě neumožnilo reálně o vládě jednat. Máme kompetentní lidi ve sněmovně i ve straně, na vládní angažmá se chystáme a jsme na něj připraveni.

Vy už jste dva roky před volbami zveřejnili podmínky, podle kterých případně budete vybírat kandidáty na ministry. O co jde?

Je to podle mě věc, která by neměla platit jen pro Piráty. Dnes už vůbec není standardem, aby se ministry stávali lidé, kteří vzešli z voleb a mají mandát od voličů. Do vlády se dostávají lidé z úřednických postů na resortech, které ANO ovládalo, nebo jdou nahoru ti nejloajálnější Andreji Babišovi. Já si naopak myslím, že kvalitami ministra by měly být vzdělání, odbornost, kompetence a to, že jde o člověka bez nějakých historických kauz. Ministr by také měl mít důvěru z resortu - zeptejte se lékařů, co si myslí o současném ministru zdravotnictví, nebo si vzpomeňte na dění na kultuře pod Antonínem Staňkem.

CELÝ ROZHOVOR NAJDETE V NOVÉM VYDÁNÍ ČASOPISU TÝDEN, KTERÉ JE PRÁVĚ V PRODEJI.