Šefčovič v čele EK? Na jméně se státy V4 dosud nedomluvily

Středoevropské země seskupené v takzvané visegrádské čtyřce nebudou navrhovat na post předsedy Evropské komise jejího současného místopředsedu a nedávného kandidáta na slovenského prezidenta Maroše Šefčoviče. Řekl to v úterý novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Bruselu na jednání Evropské rady. Informaci, kterou přinesly Hospodářské noviny, označil za spekulaci.

Na neformálním summitu 27 zemí EU, který se uskutečnil v rumunském Sibiu začátkem května, se podle něj diskutovalo o různých jménech. "Žádný takový návrh neexistuje, je to spekulace," řekl Babiš. Nechtěl se ale ani vyjádřit, kterou z nejvyšších funkcí v EU by V4 chtěla obsadit.

Šefčovič v úterý po poledni vydal prohlášení, že úvahy o jeho nominaci považuje za poctu a ocenění dosavadních výsledků své práce v EK. "Pan Šefčovič je místopředseda Komise, je z regionu, odtud je i Donald Tusk jako předseda Evropské rady. My jako V4 si myslíme, že teritoriální princip by měl být dodržen. Ale V4 se určitě na kandidatuře nedomluvila, takže to není pravdivá informace," odpověděl na dotaz HN.

Eurovolby, které skončily v neděli, přes ztrátu desítek mandátů vyhrála Evropská lidová strana (EPP). Už dala najevo, že se i letos hodlá držet systému takzvaných "vedoucích kandidátů" a jako nástupce Jeana-Claudea Junckera bude prosazovat svého nynějšího "spitzenkandidáta", Němce Manfreda Webera. Babiš k tomu řekl, že se teprve uvidí podle toho, jak vzniknou nové frakce. Myslí si, že se personálie napoprvé nedomluví.

Premiér zopakoval, že je potřeba, aby se zásadně změnilo fungování evropských institucí. "Aby Evropská rada uplatňovala podstatně větší vliv na Evropskou komisi než doposud," dodal. Právě tam má Česká republika podle premiéra důležitý hlas a bude hledat spojence za své zájmy mimo jiné v otázkách evropského rozpočtu, migrace nebo vnitřního trhu.

Před samotným jednáním s představiteli členských států se Babiš sejde se zástupci liberální frakce ALDE, jejíž je součástí, předsedy zemí V4, Donaldem Tuskem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Bude to první neformální setkání po volbách do EP. Státníci spolu budou diskutovat o obsazení pěti nejdůležitějších postů - EP, Evropské rady, Evropské centrální banky a vysokých představitelů EU pro zahraničí.

Šéfové států a vlád 28 zemí EU by v Bruselu měli dát Tuskovi mandát k vyjednávání o obsazení vrcholných unijních funkcí. Summit EU se koná 20. a 21. června. Tusk chce mít do tohoto termínu otázku předsedy EK vyřešenou. Na plenárním zasedání europarlamentu ve Štrasburku v polovině července by pak mohl být nový předseda Evropské komise zvolen.