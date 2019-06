Šéfžalobce Zeman: Nebudeme vyšetřovat online. Ani premiéra

Státní zastupitelství má úspěchy a nebojí se, stíhán může být premiér stejně, jako kdokoli jiný, říká nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Obhajuje šest let starý zásah na Úřadu vlády, mluví o svém případném odvolání i o kritice od Miloše Zemana: "Nemáme se za co stydět. Pokud by se pan prezident chtěl o našich výsledcích bavit, jsem kdykoli k dispozici."

Jak dlouho ještě budete nejvyšším státním zástupcem?

To je případná otázka, ale pro špatného adresáta. Musíte se ptát paní ministryně a vlády, protože oni by rozhodovali o mé případné výměně. Nicméně předpokládám, že pokud by byla nějaká nespokojenost s mou prací, avizovala by mi to buď právě ministryně spravedlnosti, nebo ministerský předseda. A zatím k ničemu takovému nedošlo.

Na náměstích českých měst se demonstruje za nezávislost justice. Je to potřeba? A vy sám jste v posledních měsících měl reálnou obavu z odvolání?

Nikdo mi neříkal nic o tom, že bych měl být odvolán. A obavu z toho nemám, věřím, že bych si uživil i jinak (úsměv). Nezávislost justice se teď smršťuje jen na otázku zachování či nezachování nejvyššího státního zástupce, což je pro mě trochu diskomfortní situace, člověk není rád, když se o něm neustále hovoří. Nezávislost justice je mnohem širší téma, je to něco, čeho musíte neustále dosahovat a co není dáno stabilně. Neustále ji musíte posilovat. Stojíte před různými situacemi, mohou například přijít náznaky, že se někdo bude snažit ovlivnit nějaké rozhodnutí. Pak záleží, jak se zachováte, zda to odmítnete. Každým takovým odmítnutím nezávislost justice posílíte.

Kdy jste se naposledy viděl s prezidentem Milošem Zemanem?

Minimálně dva roky jsme se neviděli. Naposledy začátkem roku 2017, později v tom roce jsem mu poslal omluvný dopis ze schůzky poté, co bylo zahájeno trestní stíhání v oboře Lány.

Ptám se proto, že o vás prezident nedávno mluvil. Prohlásil, že jste osm let ve funkci naprosto neviditelný a nezanechal jste žádnou stopu. Jak se to poslouchá?

Já si neustále myslím, že by mezi institucemi státu měla být zachována nějaká elementární úcta a slušnost, to je první věc. A pokud si toto pan prezident myslí, bylo by dobré, kdyby například rozporoval naše zprávy o činnosti, kde popisuji úspěchy, kterých státní zastupitelství dosahuje a které jsou dosti hmatatelné.

Jaké například?

Namátkou je to zcela zjevný úspěch v zajišťování výnosů z trestné činnosti. Od roku 2011, kdy se ročně zajišťovala zhruba jedna miliarda, jsme na sedmi miliardách za uplynulý rok. Měli jsme i rok, kde bylo zajištěno deset miliard korun. Dále to jsou peněžité tresty, jejichž podíl stoupá. Daří se nám vyšetřovat i složitou kriminalitu. A když se bavíme o nezávislosti justice, podívejme se na to, jak se sama dokáže vypořádat s nekalými jevy uvnitř. Máte zde trestní stíhání a odsouzení soudců či státních zástupců. Skutečně se nemáme za co stydět. Pokud by se pan prezident chtěl o výsledcích státního zastupitelství bavit, jsem kdykoli k dispozici.

Unie státních zástupců se vás zastala s tím, že až za vaší éry se začali žalobci pouštět do takzvaných velkých kauz z byznysu a politiky. Na co jste za osm let v úřadu pyšný vy sám?

Státní zastupitelství slouží občanům, je to služba. My bychom si to sami měli připomínat, protože jsme placeni z peněz daňových poplatníků a musíme odvádět práci, která se od nás očekává. Je velice dobrým vzkazem pro občany této země, že měříme všem stejným metrem. Když se podíváte na naši historii od roku 2011, je zřejmé, že neexistují žádné skupiny lidí, které bychom z trestního stíhání vynechávali. Státní zastupitelství se nebojí. Může být stíhaný premiér, ministr, je to jedno. Je to naplnění základní zásady, že jsou si občané před zákonem rovni.

Prezident Zeman se do vás pustil mimo jiné proto, že si děláte vlastní analýzu k návrhu auditu Evropské komise, který mluví o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle vás mohou zmíněné informace zakládat podezření z trestného činu. Už je analýza hotová?

Ta analýza probíhá, není to zase tak jednoduché. Potřebujete k tomu původnímu návrhu celou řadu dalších informací. Bude to chvilku trvat.

Kdy bude výsledek?

Na rovinu: I kdybych ten výsledek měl, tak jestliže by měl - a teď vůbec nechci spekulovat - posunout orgány činné v trestním řízení někam dál, tak by náš výstup směrem k médiím a veřejnosti byl minimální. Na to upozorňuji rovnou. Nejsem přítelem toho, abychom komentovali přípravné řízení. A ostatně ani trestní řád nám to neumožnuje. Asi by pronikla ven nějaká menší informace, ale to je tak všechno. Nelze očekávat, že budeme vyšetřovat online. Nebudeme. A to se týká stejně tak premiéra, jako kohokoli jiného v této zemi.

