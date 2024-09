Sehnat učitele některých předmětů je problém, chybí například fyzikáři

Některé školy v Česku se potýkají s nedostatkem učitelů některých předmětů. Chybí například učitelé fyziky, informatiky a matematiky, jinde postrádají i učitele prvního stupně či cizích jazyků. V některých školách fyziku a informatiku učí například matematikáři. Vyplývá to z vyjádření zástupců škol. Podle části ředitelů chybí noví učitelé, tedy absolventi pedagogických fakult. Nedostatek absolventů učitelství je otázkou převážně posledních let, zejména vlivem demografického vývoje klesal celkový počet absolventů vysokých škol obecně, a s tím také počet absolventů učitelství, sdělilo ČTK ministerstvo školství.

Část oslovených škol nyní nikoho nepotřebuje, přesto jejich ředitelé potvrzují, že je náročné sehnat učitele některých aprobací. Dostatek učitelů má například ZŠ Rovniny v Hlučíně na Opavsku, uvedl ředitel Miroslav Všetečka. Připustil, že jiné školy problém pociťují. S chybějícími učiteli se potýká například královéhradecká ZŠ Štefánikova. "Chybí nám učitelé s aprobací na fyziku a na informatiku, jde o dva až tři úvazky," řekl ředitel Roman Polda. Výuku obou předmětů proto zajišťují aprobovaní učitelé matematiky.

Pro některé školy je podle ředitelů problém nabídnout lidem plný úvazek, například když mají aprobaci jen na jeden obor, o ty zkrácené nemají podle ředitelů uchazeči často zájem.

O nedostatku kvalifikovaných učitelů i učitelů některých aprobací se mluví dlouhodobě. Počty učitelů jednotlivých předmětů statistici běžně nesledují. Aktuální stav plánuje ministerstvo školství zjistit průzkumem v novém školním roce. Podle Českého statistického úřadu se podíl nekvalifikovaných učitelů v základních školách zvyšuje. Z dat České školní inspekce vychází, že nekvalifikovanost a neaprobovanost výuky může souviset s její nižší kvalitou, uvedlo ministerstvo. Řešením je podle resortu například doplňování kvalifikací a aprobací u učitelů, kteří už ve školách zaměstnaní jsou.

Sehnat nového učitele je podle ředitele základních škol v příhraničním Frýdlantu na Liberecku Petra Kozlovského stále větší problém. "Tak deset let nazpět to bylo tak, že se sami hlásili, měli jsme třeba čtyři na výběr. Teď je to tak, že si učitelé mohou vybírat z více škol," uvedl. Na Frýdlantsku je podle něj problém sehnat jakéhokoliv nového kvalifikovaného učitele bez ohledu na aprobaci. Aktuálně ale škola nikoho nepotřebuje.

Ředitelce základní školy v Dolní Poustevně na Děčínsku se podařilo sbor nakonec plně obsadit, bylo to podle ní velmi těžké. "Noví učitelé nejsou. Musela jsem sáhnout do kategorie důchodců," řekla ředitelka Jana Bryndová. Například v ZŠ ve Velkém Oseku na Kolínsku nastoupily mladé inženýrky, které si dodělávají pedagogické vzdělání, řekla ředitelka školy Zuzana Strejčková. "Poptáváme na úřadu práce i kvalifikované, ale nikdo se nehlásí," dodala. Podobné problémy podle ní řeší i další školy.

Je potřeba, aby stát dokázal na demografický vývoj pružněji reagovat a počet absolventů vysokých škol v oboru učitelství podpořil, uvedlo ministerstvo. Pomoci by měla například motivace vysokých škol, aby navýšily kapacity ve společensky potřebných oborech. Ke zlepšení situace v přípravě budoucích učitelů by měla pomoci například nová pravidla pro přípravu učitelů, která ministerstvo schválilo na jaře. Zavádějí více praxe do přípravy učitelů. Ministerstvo také pokusně ověřuje systém podpory provázejících učitelů, kteří se věnují studentům učitelství na praxi. Od ledna je také školám financováno dvouleté adaptační období začínajících učitelů. Každá škola se začínajícím učitelem dostává prostředky na odměnu a školení pro uvádějící učitele, kteří začínající učitele podporují, uvedl resort.