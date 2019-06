Semín: ČT objektivitu či vyváženost již ani nepředstírá

Do Rady ČTK kandiduje novinář a publicista Michal Semín, který bývá z důvodu svých kontroverzních názorů často označován za antisemitu. Podle jeho slov jde však o sprostou pomluvu. Zároveň v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ přiznal, že považuje SPD za jedinou parlamentní stranu, která se staví proti destrukci přirozené rodiny.

Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že v případě vašeho zvolení do Rady ČTK odejde ČSSD z vlády. Jak si jeho počínání vysvětlujete?

Rostoucí nervozitou z faktického podvolení se Andreji Babišovi, ale i opravdovou obavou před tím, že by pod pokličku ČTK mohl nahlížet člověk s výrazně konzervativními názory na společnost a rodinu, principiální kritik Evropské unie a stoupenec tradičního modelu rodiny - tedy z pohledu liberální levice "reakční živel se zjevně fašistickými sklony". Ve skutečnosti však jen prostý pracující heterosexuální běloch s devíti dětmi a jednou ženou, který požívá zdravého rozumu a jedná podle svého svědomí.

Proč o vás tedy vaši odpůrci tvrdí, že jste antisemita?

Protože mne chtějí zdiskreditovat. Jde pochopitelně o sprostou pomluvu, neboť jsem se nikdy žádného antisemitského výroku nedopustil. A to nikoli proto, že bych si dával pozor na ústa, ale proto, že jakékoli kádrování, natož podle etnického měřítka, mi je zcela cizí. Tuto nálepku vrací do hry novináři, politici či mediální dezinformátoři, kteří moje články nečetli či je pro nedostatek vlastního vzdělání či ze zlého úmyslu falešně interpretují. Svůj vztah k druhým lidem si výhradně utvářím na základě jejich názorů a skutků, nikdy podle jejich příslušnosti k rase či etniku. Kdybych byl antisemitou, jak by mohl Benjamin Kuras o mně v rozhovoru pro Parlamentní listy napsat, že "pro funkci v ČTK je Semín mimořádně kvalifikovanou a morálně pevnou osobností"?

Není lidem trnem v oku to, že jste místopředsedou Akce D.O.S.T.?

Jak kterým. Politické a kulturní levici je to jistě proti srsti. Někoho možná překvapí, že totéž platí pro věrchušku kdysi pravicové ODS. Když jsem slyšel argumentovat místopředsedu Kupku, získal jsem dojem, že slučovací sjezd ODS a Pirátů je doslova za dveřmi. Přitom to byli mnozí poslanci a senátoři za ODS, kteří patřili mezi první signatáře Manifestu D.O.S.T.

Je vám vyčítána i náklonnost k hnutí Tomia Okamury. V čem souzníte s SPD?

SPD byla dosud jediná parlamentní strana, kritická k oklešťování naší státní svrchovanosti, diktátu politické korektnosti a masové migraci. Považuji za důležité také to, že se staví proti destrukci přirozené rodiny genderovou ideologií a homosexualismem.

A co si myslíte o nové straně Václava Klause mladšího Trikólora?

Držím ji palce. Václav Klaus roste politicky před očima, teď je jen důležité, aby se z Trikolóry nestala strana bojující jen proti symptomům dnešní společenské krize, ale zaměřila se na odstraňování jejích příčin. Považuji za veledůležité, aby si Trikolóra s SPD nešly po krku, ale společnými silami hledaly nejvhodnější prostředky, jak národně-konzervativně-křesťanské myšlenkové proudy ve společnosti dovést ke společnému úspěchu. Akce D.O.S.T. jim v tom bude velice ráda nápomocna.

Vy sám jste novinář a publicista. Jaký je váš názor na veřejnoprávní a soukromá média?

Mediální scéna je dnes tak rozmanitá, že na tuto vaši otázku nelze krátce odpovědět. Pokud jde o Českou televizi a Český rozhlas, pak považuji za skandální, jak zákonem požadovanou objektivitu či vyváženost již ani nepředstírají. Nejen tím, jak propagují demonstrace Milionu chvilek, ale i nijak neskrývaným mediálním lynčem mé osoby. Tři večer po sobě šířily Události, komentáře čirý "antisemínismus", aniž mi daly sebemenší prostor k obhajobě. Normalizační praktiky jako vyšité.

Nepřeháníte?

Nepřeháním. Vlastně jsem k hodnocení ČT ještě mírný. Když mne před převratem v roce 1989 estébáci u výslechů plísnili za to, že rozvracím socialismus, nemohl jsem říct ani popel. Když mne dnes novodobí kádrováci vyřazují ze slušné společnosti na základě vylhaného obvinění z postojů a motivů, jež mi jsou zcela cizí, pak se chovají ještě hůře než ti estébáci.

Pokud vás zvolí do Rady ČTK, co plánujete prosazovat?

A vy si snad myslíte, že bych mohl být po této dezinformační kampani zvolen? Ale budiž - odpovím. Podle mých informací dodržuje ČTK zásadu vyváženosti mnohem lépe než ČT či ČRo. Přesto chybí kvalitní mediální analýzy, kvantitativní i kvalitativní, které by to buď potvrdily, či vyvrátily. To je třeba napravit. Také bych rád přispěl k tomu, aby ČTK nebyla závislá na zahraničních agenturách při informování o dění v pro nás důležitých státech či regionech.